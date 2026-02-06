Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3100079
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग, बाजारों और दफ्तरों में सरकार लगाएगी खास QR कोड, क्या होगा इसका फायदा

MP Govt: मध्य प्रदेश पुलिस अब साइबर सुरक्षा के लिए एक खास कदम उठाने वाली है, जिसकी शुरुआत सार्वजनिक स्थानों से होगी. मार्च 2026 से इस पहल की शुरुआत हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में लगेंगे स्पेशल क्यूआर कोड
मध्य प्रदेश में लगेंगे स्पेशल क्यूआर कोड

Cyber Security Qr Code: मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए अब पुलिस एक और नई पहल करने जा रही है. जिसके तहत मार्च 2026 से सार्वजनिक स्थानों पर स्पेशल क्यू आर कोड लगाए जाएंगे, ताकि इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पुलिस ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों की जानकारी जल्द लगाएगी. यह कोड साइबर सुरक्षा के उपाय और शिकायत का तरीका बताएंगे, इसलिए बाजारों और दफ्तरों में यह कोड लगेंगे. पुलिस की यह पहल अहम मानी जा रही है. 

साइबर पुलिस कर रही काम 

मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस इस परियोजना पर काम कर रही है, जहां अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में अपराधी फ्रॉड के नए-नए तरीके अपना रहे हैं, ऐसे में तकनीक के इस दौर में लोगों को जागरुक करना बहुत जरूरी है. इसलिए यह क्यू आर कोड बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग, बाजारों और सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लगेंगे. ताकि लोग सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करके साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे. क्योंकि इस क्यू आर कोड में आपको न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी सबकी जानकारी भी आसान भाषा में उपलब्ध कराएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP में घर जाकर होगा बीमार बुजुर्गों का इलाज, 6 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

मार्च 2026 से लगेंगे 

पुलिस ने बताया कि यह क्यू आर मार्च 2026 से लगाने शुरू होंगे.  मध्य प्रदेश पुलिस साइबर विशेषज्ञों के सहयोग से फिलहाल इसको तैयार करने में जुटी है. जब प्रक्रिया पूरी तरहसे तय हो जाएगी तो फिर इसे लगाना शुरू किया जाएगा. इस क्यू आर कोड के जरिए साइबर अपराध के बचाव से जुड़ी जानकारी मिलेगी. इसके अलावा इसमें  हेल्पलाइन 1930 और पोर्टल का सीधा लिंक भी मिलेगा. खास बात यह है कि एमपी पुलिस की तरफ से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और लोगों को इस क्यू आर कोड से जुड़ी जानकारी बताई जाएगी. 

बढ़ रहा साइबर अपराध 

दरअसल, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है, जिसमें डिजिटल फ्रॉड सबसे ज्यादा है. डिजिटल अरेस्ट करके भी लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं. हाल के दिनों में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है. फर्जी कॉल, नकली नोटिस और डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रखने में यह क्यू आर कोड लोगों को बचाने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ेंः MP से चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें, रीवा-भोपाल के बीच भी नई गाड़ी, जानिए समय और तारीख 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP govtmp govt qr codescyber security qr code

Trending news

mp news
महाकाल मंदिर में हंगामा, मुंबई की महिला श्रद्धालु से गार्ड्स ने की मारपीट, लगाए आरोप
betul news
धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, केंद्रे से 127 क्विंटल धान गायब...
mp news
लहसुन की आड़ में अफीम की खेती, उज्जैन पुलिस ने खेत में दबिश देकर जब्त किए 1300 पौधे
pradhan mantri awas yojana
छत्तीसगढ़ ने PMAY में बनाया रिकॉर्ड, 10 माह में 5 लाख घरों का लक्ष्य पार...
mp news
पन्ना में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में बुजुर्ग महिला जिंदा जली, पति झुलसा
Mohan Yadav
दालों पर टैक्स हटाने, किसानों को बोनस देने पर विचार... CM मोहन यादव ने किया ऐलान
mp news
बारात के स्वागत में चली गोली, फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर समेत 4 को लगे छर्रे, 2 गंभीर
mp news
ऑनलाइन गेम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बना दिया चोर, कर्ज के चलते लाखों की चोरी की
Chhattisgarh Government
फील्ड विजिट के नाम पर नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी! छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त आदेश
Omkareshwar Jyotirlinga temple
रक्तदान करो और VIP एंट्री पाओ! MP के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल्द शुरू होगी सुविधा