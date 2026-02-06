बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग, बाजारों और दफ्तरों में सरकार लगाएगी खास QR कोड, क्या होगा इसका फायदा

Cyber Security Qr Code: मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए अब पुलिस एक और नई पहल करने जा रही है. जिसके तहत मार्च 2026 से सार्वजनिक स्थानों पर स्पेशल क्यू आर कोड लगाए जाएंगे, ताकि इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पुलिस ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों की जानकारी जल्द लगाएगी. यह कोड साइबर सुरक्षा के उपाय और शिकायत का तरीका बताएंगे, इसलिए बाजारों और दफ्तरों में यह कोड लगेंगे. पुलिस की यह पहल अहम मानी जा रही है.

साइबर पुलिस कर रही काम

मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस इस परियोजना पर काम कर रही है, जहां अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल युग में अपराधी फ्रॉड के नए-नए तरीके अपना रहे हैं, ऐसे में तकनीक के इस दौर में लोगों को जागरुक करना बहुत जरूरी है. इसलिए यह क्यू आर कोड बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग, बाजारों और सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लगेंगे. ताकि लोग सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करके साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे. क्योंकि इस क्यू आर कोड में आपको न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी सबकी जानकारी भी आसान भाषा में उपलब्ध कराएगी.

मार्च 2026 से लगेंगे

पुलिस ने बताया कि यह क्यू आर मार्च 2026 से लगाने शुरू होंगे. मध्य प्रदेश पुलिस साइबर विशेषज्ञों के सहयोग से फिलहाल इसको तैयार करने में जुटी है. जब प्रक्रिया पूरी तरहसे तय हो जाएगी तो फिर इसे लगाना शुरू किया जाएगा. इस क्यू आर कोड के जरिए साइबर अपराध के बचाव से जुड़ी जानकारी मिलेगी. इसके अलावा इसमें हेल्पलाइन 1930 और पोर्टल का सीधा लिंक भी मिलेगा. खास बात यह है कि एमपी पुलिस की तरफ से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और लोगों को इस क्यू आर कोड से जुड़ी जानकारी बताई जाएगी.

बढ़ रहा साइबर अपराध

दरअसल, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है, जिसमें डिजिटल फ्रॉड सबसे ज्यादा है. डिजिटल अरेस्ट करके भी लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं. हाल के दिनों में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है. फर्जी कॉल, नकली नोटिस और डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रखने में यह क्यू आर कोड लोगों को बचाने में मदद करेगा.

