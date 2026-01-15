Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, आएगी कैशलेस हेल्थ स्कीम, 10 लाख का इलाज होगा

MP Health Scheme: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने जा रही है. जिसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई हैं, बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर मुहर लगेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:22 AM IST
एमपी में आएगी नई हेल्थ स्कीम
एमपी में आएगी नई हेल्थ स्कीम

MP News: मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि मोहन सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि इसका मसौदा तैयार हो चुका है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कवर में आएगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, जिसे अब सीनियर सेक्रेटरी की बैठक में रखा जाएगा, यहां से मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा और यहां से पास होने के बाद यह मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा. 

600 करोड़ का प्रीमियम 

बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए तैयारियों में जुटी है, जहां नई कैशलेश हेल्थ स्कीम के लिए सरकार की तरफ से बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रीमियम बनाया जाएगा, जिसमें 350 करोड़ रुपए अफसरों और कर्मचारियों के लिए प्रीमियम के तहत आएंगे, इसके अलावा 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी. बताया जा रहा है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इसकी मांग चल रही थी, जिसे अब सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा. जिसके लिए मोहन सरकार की तरफ से अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

सरकार ले रही सुझाव 

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी और पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से योजना तैयार करने में जुटी है, जिसके लिए कर्मचारी संगठनों से भी सरकार सुझाव वॉट्सऐप नंबर पर मांग रही है. जिसके लिए नंबर जारी कर दिया गया है. इस योजना में प्रदेश के बाहर के चिह्नित अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था रहेगी. यह सबसे बड़ा फायदा स्कीम लाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर अधिकारी और कर्मचारी इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. 

ये होंगे स्कीम के फायदे 

  • मध्य प्रदेश के बाहर के चिह्नित अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था रहेगी. 
  • सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी पर 10 लाख का इलाज होगा. 
  • हर साल 10 हजार तक की ओपीडी और दवाइयों का कवर भी शामिल होगा. 
  • कर्मचारियों के वेतन या पेंशन से 250 से 1000 तक मासिक कटेंगे, बाकी पैसा सरकार देगी.
  • योजना में 4 स्लैब में पैसे 250, 500, 750, 1000 कटेंगे. 
  • योजना में सभी राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार पात्र होंगे. 

बताया जा रहा है कि इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी करेगी. मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने भी सरकार की इस पहल पर खुशी जताई है. स्वास्थ्य विभाग में भी इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसमें प्रस्ताव का परीक्षण किया जा चुका और इस पर चर्चा जारी है. 

