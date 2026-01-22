MP में पेंशन नियमों हो सकता है बड़ा बदलाव, माता-पाता की पेंशन अब किस बच्चे को मिलेगी ?

MP Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही पेंशन के नियमों में कुछ अहम बदलाव करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि इसका प्रस्ताव आने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. सीएम मोहन यादव फिलहाल दावोस के दौरे पर हैं, जहां से लौटने के बाद वह कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें पेंशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव आ सकता है. राज्य सरकार पेंशन नियमों में कुछ संशोधन करने की तैयारी में हैं, जिसके तहत माता-पिता की पेंशन पर केवल बड़ी संतान का ही अधिकार होगा, चाहे वह बेटा हो या फिर बेटी, यानि जो बड़ा होगा उसे ही पेंशन लेने का अधिकार होगा.

1 अप्रैल से होंगे लागू

इसके अलावा अविवाहित बेटी, विधवा या फिर तलाकशुदा बेटी को भी आजीवन पेंशन मिलने की योजना रहेगी. वहीं अपना जीवन यापन न कर पाने वाले अक्षम दिव्यांग बेटे-बेटी या भाई को भी पेंशन की पात्रता दी जाएगी. नए पेंशन नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है. यानि यह योजना नए वित्त वर्ष में लागू होगी, बता दें कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को जीवनभर के लिए मिलती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा एनपीएस में एन्युटी के आधार पर और यूपीएस में निश्चित पेंशन की पात्रता है जो कि अंतिम एन्युटी के आधार पर बनती है. जहां अगर कर्मचारी की मौत होती है तो फिर उसकी पेंशन उसकी पत्नी को दी जाती है, जो 30 प्रतिशत होती है. ऐसे में अब यह बदलाव होगा कि अगर पति-पत्नी दोनों की मौत होती है तो इस स्थिति में पेंशन पर उनकी बड़ी संतान का अधिकार होगा, जिसमें अव्यस्क बच्चा भी शामिल होगा.

यह भी होगा बदलाव

वहीं शादी के बाद भी बड़ी बेटी या फिर बड़े बेटे को पेंशन ट्रांसफर की जाएगी. अगर कोई पति पत्नी दोनों पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, यानि दोनों की सरकारी नौकरी होगी और उन्हें पेंशन मिलता है तो उनकी मौत के बाद इसका अधिकार दोनों की फैमिली को मिलेगा. वहीं 25 साल से ज्यादा उम्र की बेटी या बेटे को हर साल यह भी बताना होगा कि वह अविवाहित या फिर विधवा है, यानि पूरी जानकारी के बाद ही वह पेंशन के नियमों में पात्रता रखेंगे.

कैबिनेट बैठक में पास होगा प्रस्ताव

बताया जा रहा है कि जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में भी पास होगा. सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक में पेंशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पास होगा, जबकि इसे नए वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा. इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से काम शुरू हो गया है. जबकि नए बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया जाएगा.

