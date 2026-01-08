Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3067091
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP ने धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड, 43 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार, इतनी थी MSP

Paddy Procurement in MP: धान खरीदी के मामले में इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, एमपी में रिकॉर्ड स्तर पर 43 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में धान खरीदी में बना रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश में धान खरीदी में बना रिकॉर्ड

Dhan Kharidi: मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की गई है. सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है. जहां किसानों ने अपनी ज्यादातर धान समर्थन मूल्य पर बेची है, जिससे धान खरीदी के मामले में पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया. मध्य प्रदेश में इस बार धान की बंपर पैदावार भी हुई है. ऐसे में यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सरकार ने इस बार धान खरीदी को लेकर पहले से ही शुरुआत कर दी थी और सभी जिलों में खदीरी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाने को कहा गया था, जबकि अभी 20 जनवरी तक धान खरीदी का काम चलेगा. 

धान खरीदी के आंकड़े 

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने चालू खरीफ विपणन साल में 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की है. जिसके लिए सरकार की तरफ से धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसके अलावा किसानों को धान खरीदी में भी भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों को धान खरीदी पर इस बार इस योजना का भी लाभ मिला है. ठंड के मौसम में भी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में है 'क्लीन ट्रेन स्टेशन', मिनटों में साफ होती है ट्रेन, जानिए क्यों है अहम

6,791 करोड़ का भुगतान 

किसानों को धान खरीदी का भुगतान भी जल्दी किया जा रहा है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों को धान खरीदी का 6,791 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है. जबकि धान विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग व्यवस्था अभी भी चालू है. किसान भाई 13 जनवरी तक धान खरीदी के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि धान खरीदी का काम 20 जनवरी तक चलना है, ऐसे में अभी 6 दिनों तक स्लॉट बुकिंग की सुविधा चालू रहेगी. माना जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद धान खरीदी के जो आंकड़े जारी होंगे वह 43 लाख मीट्रिक टन से कही ज्यादा हो सकते हैं. 

मध्य प्रदेश में 8 लाख 59 हजार 916 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया है, जिसके लिए 1,436 खरीदी केंद्र प्रदेशभर में बनाए गए हैं. वहीं धान खरीदी में अब तक 75 प्रतिशत से ज्यादा का परिवहन भी हो चुका है.  

ये भी पढ़ेंः CM मोहन बोले-जी राम जी योजना पर भ्रम फैला रही कांग्रेस, किसानों के लिए गिनाए फायदे 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Paddy Procurement in MPpaddy purchasingMP govt

Trending news

mp news
बेटे का कातिल निकला पिता, पाइप में छिपाई थी लाश, 5 आरोपी गिरफ्तार
mp news
अब नहीं चलेगी लेटलतीफी, CM मोहन यादव के सख्त निर्देश, सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा
mp news
रीवा में तालिबानी इंसाफ! चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल
damoh news
दमोह पैर धुलाई कांड के आरोपी अनुज पांडे को राहत, SC ने NSA हटाई; रिहाई का दिया आदेश
maihar news
मां की डांट पर 5वीं कक्षा के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम
mp news
पति करता रहा नौकरी, पत्नी प्रेमी के साथ हुई फरार? दुधमुंहे बच्चे को छोड़ गई मां
mp news
होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने जड़ा ऐसा थप्पड़, टूट गया बच्ची का हाथ, चढ़ा प्लास्टर
chhattisgarh news
बीच सड़क 'हाई वोल्टेज ड्रामा', नाबालिग छात्रा से भिड़ी महिला, एक-दूसरे के पिटाई की
madhya pradesh news
आपके काम की खबर: बदल गया नियम, बिना लीगल डॉक्यूमेंट सरकारी काम में नहीं चलेगी गाड़ी
maihar news
शुरू होने से पहले ही फेल हुआ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट, पाइपलाइन फटने से उखड़ी सड़क