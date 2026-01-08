MP ने धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड, 43 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार, इतनी थी MSP

Dhan Kharidi: मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की गई है. सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है. जहां किसानों ने अपनी ज्यादातर धान समर्थन मूल्य पर बेची है, जिससे धान खरीदी के मामले में पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया. मध्य प्रदेश में इस बार धान की बंपर पैदावार भी हुई है. ऐसे में यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सरकार ने इस बार धान खरीदी को लेकर पहले से ही शुरुआत कर दी थी और सभी जिलों में खदीरी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाने को कहा गया था, जबकि अभी 20 जनवरी तक धान खरीदी का काम चलेगा.

धान खरीदी के आंकड़े

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने चालू खरीफ विपणन साल में 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की है. जिसके लिए सरकार की तरफ से धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसके अलावा किसानों को धान खरीदी में भी भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों को धान खरीदी पर इस बार इस योजना का भी लाभ मिला है. ठंड के मौसम में भी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई गई हैं.

6,791 करोड़ का भुगतान

किसानों को धान खरीदी का भुगतान भी जल्दी किया जा रहा है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों को धान खरीदी का 6,791 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है. जबकि धान विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग व्यवस्था अभी भी चालू है. किसान भाई 13 जनवरी तक धान खरीदी के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि धान खरीदी का काम 20 जनवरी तक चलना है, ऐसे में अभी 6 दिनों तक स्लॉट बुकिंग की सुविधा चालू रहेगी. माना जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद धान खरीदी के जो आंकड़े जारी होंगे वह 43 लाख मीट्रिक टन से कही ज्यादा हो सकते हैं.

मध्य प्रदेश में 8 लाख 59 हजार 916 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया है, जिसके लिए 1,436 खरीदी केंद्र प्रदेशभर में बनाए गए हैं. वहीं धान खरीदी में अब तक 75 प्रतिशत से ज्यादा का परिवहन भी हो चुका है.

