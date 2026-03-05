Advertisement
खाड़ी देशों में रह रहे MP के लोगों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, मिलेगी ये खास सुविधा

MP Govt Helpline: मध्यप्रदेश शासन द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में स्थापित 24x7 कंट्रोल रूम के जरिए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश वासियों को हर संभव सहायता मिलेगी. एमपी सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आवश्यकता होने पर तुरंत संपर्क करें.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:29 AM IST
US Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात में सुधार होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. लगातार हो रहे हमलों और जवाबी हमलों की वजह लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं. इस बीच खाड़ी देशों में रह रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर पश्चिम एशिया क्षेत्र (West Asia) में वर्तमान में जारी संघर्ष की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रभावित नागरिकों को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं. मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल और नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं.

प्रदेशवासियों को हर संभव सहायता मिलेगी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में स्थापित 24x7 कंट्रोल रूम के जरिए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश वासियों को हर संभव सहायता मिलेगी. पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या घूमने के लिए गए नागरिक मदद ले सकेंगे. इसके साथ ही एमपी सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आवश्यकता होने पर तुरंत संपर्क करें. मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत का ‘रेस्क्यू मिशन’! UAE से आज 7 स्पाइसजेट फ्लाइट्स भारतीयों को लाएंगी घर

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

यदि पश्चिम एशिया के प्रभावित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का कोई नागरिक किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, दुर्घटना या आकस्मिक आवश्यकता में है, तो वे निम्नलिखित संपर्क सूत्रों पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं. राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए फोन, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से संपर्क के विकल्प उपलब्ध कराए हैं-

कंट्रोल रूम – वल्लभ भवन, भोपाल

 * फोन नंबर: 0755-2708055, 0755-2708059
 * व्हाट्सएप (WhatsApp): +91 76488 62100
 * ईमेल: sderf.vbsr@gmail.com

कंट्रोल रूम – मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली (24x7)

 * फोन नंबर: 011-26772005
 * व्हाट्सएप (WhatsApp): 9818963273
 * ईमेल: mphelpdeskgulf@gmail.com

खाड़ी देशों में रह रहे MP के लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी ये खास सुविधा
