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लोकतंत्र सेनानियों को सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थयात्रा! CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सर्किट हाउस में भी रुक सकेंगे फ्री

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा आज हमारा देश प्रगति कर रहा है. जबकि, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है. आज के समय में लोकंतत्र की मशाल को जलाए रखना, हमारे लिए जरूरी है.

Published: Jun 26, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:29 PM IST
लोकतंत्र सेनानियों को सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थयात्रा! CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सर्किट हाउस में भी रुक सकेंगे फ्री
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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