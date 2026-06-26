/लोकतंत्र सेनानियों को सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थयात्रा! CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सर्किट हाउस में भी रुक सकेंगे फ्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा आज हमारा देश प्रगति कर रहा है. जबकि, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है. आज के समय में लोकंतत्र की मशाल को जलाए रखना, हमारे लिए जरूरी है. कांग्रेसी हाथ में संविधान की किताब लेकर बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी न किया है, तो वो कांग्रेस ही है. उनकी पांच पीढ़ियों ने दुरुपयोग किया है. वो किस मुंह संविधान की बात करते हैं. कांग्रेस ने केवल एक परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी लोगों को दबा दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शासन करने का बहुत लंबा समय मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10-12 साल का समय मिला. इतने सालों में कितने प्रकार के काम हुए. यह वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है. उन्होंने कहा कि हम सबको इस बात पर गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे विशाल परिवार का हिस्सा हैं. यह परिवार तब-तब कसौटी पर खरा उतरा है, जब-जब देश को जरूरत पड़ी है.