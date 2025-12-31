लोन लेने में कौन से राज्य सबसे आगे? सिर्फ MP ही नहीं, इन राज्यों ने भी लिया है मोटा कर्ज

State Govt Loan: साल के आखिरी दिन आज (31 दिसंबर) मध्य प्रदेश सरकार बाजार से 3500 करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी. मोहन यादव सरकार 3500 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपये का कर्ज पांच साल के लिए है और ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी. साथ ही दूसरा लोन 11 साल के लिए लिया जा रहा है और कर्ज की राशि 1200 करोड़ रुपये है, जो 31 दिसंबर 2036 तक के लिए है. तीसरा कर्ज 1100 करोड़ रुपये का है, जो 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ अदा किया जाएगा. इसके बाद एमपी सरकार का इस साल का कर्ज 53 हजार 100 करोड़ हो जाएगा. हालांकि, ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश इकलौता राज्य नहीं है, जो कर्ज ले रहा हो.

लोन लेने में कौन से राज्य हैं सबसे आगे?

हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्त वर्ष 2022-23 की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें राज्यों के कर्ज को लेकर खुलासा किया गया था, जिसके अनुसार पिछले 10 सालों में सभी 28 राज्यों का कर्ज करीब तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है. सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 में राज्यों का कुल कर्ज 17.57 लाख करोड़ रुपये था, जो 10 साल बाद वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 59.60 लाख करोड़ रुपये हो गया.

राज्यों की 10 साल की आर्थिक स्थिति पर पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2022-23 के अंत में पंजाब ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया था, जो उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 40.35% था. पंजाब के बाद नगालैंड का नंबर था, जिसने अपने GSDP का 37.15% कर्ज लिया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर था, जिसने अपनी GSDP 33.70 प्रतिशत कर्ज लिया था. उस दौरान आठ राज्यों ने जीएसडीपी का 30 प्रतिशत से ज्यादा कर्ज लिया था. सबसे कम कर्ज वाले राज्यों में ओडिशा सबसे ऊपर था, जिसने अपने GSDP का सिर्फ 8.45 प्रतिशत कर्ज लिया था. इसके बाद महाराष्ट्र ने GSDP का 14.64 प्रतिशत और गुजरात ने GSDP का 16.37 प्रतिशत कर्ज लिया था.

क्यों कर्ज लेती हैं राज्य सरकारें?

इंडियन एक्सप्रेस की की रिपोर्ट के अनुसार, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों द्वारा कर्ज लेने की कुछ शर्तें हैं, जिसमें यह तय है कि कर्ज की राशि का इस्तेमाल सरकार को केवल विकास पर खर्च करना चाहिए, न कि अपने दैनिक खर्च या राजस्व घाटा पूरा करने में करना चाहिए. रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 11 राज्यों ने अपने मौजूदा खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल किया. इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल थे.