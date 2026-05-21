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MP में नई तबादला नीति मंजूर, 15 दिन में इस बार कितने ट्रांसफर होंगे, तैयारियां शुरू

MP Govt Transfer Policy: मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है. मोहन कैबिनेट ने 1 से 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 21, 2026, 03:06 PM IST
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एमपी में इस होंगे इतने ट्रांसफर
एमपी में इस होंगे इतने ट्रांसफर

Mohan Cabinet Transfer Policy: मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है. एमपी में लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग चल रही थी. जहां अब 1 से 15 जून तक ट्रांसफर होने हैं. तबादला नीति-2026 के तहत इस बार मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 दिनों में 40 से 42 हजार तक ट्रांसफर हो सकते हैं. सीएम मोहन यादव ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की थी. जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई है. प्रभारी मंत्रियों के पास भी ट्रांसफर के अधिकार होंगे. 

सीएम मोहन बोले-पारदर्शी हो प्रक्रिया

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई ट्रांसफर नीति का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और नियंत्रित बनाना है. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक अपने ए प्लस श्रेणी के कार्य पूरे कर लें. ताकि तबादला प्रक्रिया प्रभावित न हो. इस बार की नीति में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है. नई व्यवस्था में प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होने वाले तबादलों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे विभागों में कार्यक्षमता बढ़ेगी और आवश्यक पदों पर कर्मचारियों की तैनाती समय पर हो सकेगी.

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ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पॉलिसी 

नई तबादला नीति में ऑनलाइन सिस्टम को विशेष प्राथमिकता दी गई है. सरकार का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और सिफारिश तथा बाहरी दबाव को कम करना है. कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पिछले वर्ष भी तबादला नीति लागू की गई थी, लेकिन इस बार तबादलों की अवधि एक महीने के बजाय केवल 15 दिन रखी गई है. उन्होंने कहा कि यदि कोई बड़ा विभाग अपनी अलग तबादला नीति लागू करना चाहता है, तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. 

सामान्य प्रशासन विभाग के पास अधिकार 

राज्य सरकार ने नई तबादला नीति में आवश्यक संशोधन, स्पष्टीकरण और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया है. इससे नीति के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा. सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को तबादला नीति से राहत देने का फैसला किया है. इनमें पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ होने के मामले, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे कर्मचारी शामिल हैं. 

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर सियासी बवाल, CM मोहन यादव ने मांगा इस्तीफा!

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