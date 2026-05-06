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MP में आने वाली है नई तबादला नीति, ट्रांसफर 15 से खुल सकते हैं, कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी

MP Govt Transfer Policy: मध्य प्रदेश में जल्द ही नई तबादला नीति लागू हो सकती है. बताया जा रहा है कि मोहन सरकार ने इसका प्लान तैयार कर लिया है. जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 06, 2026, 04:20 PM IST
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मध्य प्रदेश में आएगी ट्रांसफर पॉलिसी
मध्य प्रदेश में आएगी ट्रांसफर पॉलिसी

Mohan Cabinet Transfer Policy: मध्य प्रदेश में साल 2026 में जल्द ही नई तबादला नीति आ सकती है. जिसका प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है. राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि 15 मई से एक महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है. जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं. हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि तबादला नीति में स्कूल शिक्षा विभाग नहीं रहेगा. क्योंकि यह अलग होगी. इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग को ट्रांसफर नीति से अलग रखा जाएगा. मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से ट्रांसफर नीति की चर्चा तेज हो गई. 

मोहन कैबिनेट जल्द देगी मंजूरी 

एमपी में ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लेख सामान्य प्रशासन विभाग की प्रस्तावित नीति में भी होगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हुई है.  सीएम मोहन यादव ने कहा कि तबादला नीति के बारे में पिछली बैठक में बातचीत हो चुकी है. ऐसे में इस नीति को लेकर अब देरी नहीं होनी चाहिए. इसे जल्दी लाया जाना चाहिए. उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए कहा है.' जिसके बाद माना जा रहा है कि 15 मई तक नई तबादला नीति आ सकती है. जिसके बाद ट्रांसफर शुरू हो सकते हैं. 

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प्रभारी मंत्रियों के पास होगा पॉवर

मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी में जिले के प्रभारी मंत्रियों के पास पॉवर होंगे. कैबिनेट बैठक में बताया गया कि मंत्रियों के पास ट्रांसफर के लिए कई आवेदन आते हैं. लेकिन रोक की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं. इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी से हर साल के लिए कुछ वक्त निकाला गया. हालांकि सीएम मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी आएगी इसलिए आप लोग ट्रांसफर में नीतियों का पूरा ध्यान रखें. हालांकि खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कैबिनेट बैठक में स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. उनका कहना है कि 200 के कैडर में 20 ट्रांसफर हो सकते हैं. इसलिए इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए. 

मई से शुरू होंगे तबादले 

बताया जा रहा है कि मोहन सरकार ने तबादला नीति का पूरा प्रस्ताव बना लिया है. इसके बाद इस दिशा में काम शुरू होगा. जहां ट्रांसफर पॉलिसी में प्रभारी मंत्रियों को पॉवर दिया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी. माना जा रहा है कि इस बार करीब 1 महीने तक ट्रांसफरों पर होने वाली रोक हटेगी. जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसफर का मौका मिल सकता है. 

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