वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौड़ का सम्मान करेगी MP सरकार, CM मोहन का बड़ा ऐलान

Kranti Gaur in MP: क्रांति गौड़ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:03 PM IST
क्रांति गौड़ का सम्मान करेगी एमपी सरकार
Kranti Gaur: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है. भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ का भी बड़ा योगदान है. छतरपुर के घुवारा की रहने वाली क्रांति ने हर मैच में अपना जी-जान लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने का काम किया है. फाइनल में भी उन्होंने पूरा दम दिखाया और तीन ओवर में महज 16 रन देकर 1 विकेट निकाला. इससे पहले भी उन्होंने हर मैच में अपना 100 प्रतिशत दिया. जीत के बाद क्रांति के गांव में जश्न का माहौल है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्रांति गौड़ के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि क्रांति गौड़ का प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान किया जाएगा. 

क्रांति गौड़ को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए 

सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक क्रार्यक्रम में टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्रदेश की बिटियां क्रांति गौड़ ने भी देश का नाम रोशन किया है. इसलिए एमपी सरकार की तरफ से क्रांति गौड़ का सम्मान किया जाएगा और उन्हें इनाम में 1 करोड़ रुपए की राशि भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ दी जाएगी. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जमकर क्रांति गौड़ की तारीफ की और उन्हें मध्य प्रदेश और देश का चमकता सितारा बताया. क्रांति गौड़ पूरे देश में छायी हुई हैं. 

ये भी देखें: छतरपुर की बेटी ने देश का नाम किया रोशन, तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के घर जश्न का माहौल

गांव में जश्न का माहौल 

छतरपुर जिले में आने वाले घुवारा में जो क्रांति गौड़ का गांव है, वहां जीत के बाद से ही जश्न का माहौल है, हर कोई ढोल नगाड़ों पर जमकर नाच रहा है और गांव की बेटी क्रांति की जमकर तारीफ कर रहा है. वहीं उनके भाई ने जीत की मन्नत मांगी थी ऐसे में जीत मिलने के बाद भाई सबसे पहले बहन के लिए मन्नत पूरी करने में जुटा है. वहीं क्रांति के घर लौटने पर उनका शानदार स्वागत करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. 

फाइनल में क्रांति ने दिखाया दम 

क्रांति गौड़ ने फाइनल मैच में भी अपना दम दिखाया. 298  रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को क्रांति ने बांधकर रखा, उन्होंने अपने तीन ओवर के स्पेल में महज 16 रन दिए और एक बल्लेबाज को आउट किया. जिससे साउथ अफ्रीका की टीम दवाब से बाहर नहीं निकल पाई और भारतीय टीम को इस मैच में शानदार जीत मिली. 

ये भी पढ़ेंः 8वीं के बाद छूटी पढ़ाई; गरीबी बना कारण, तेज गेंदबाज बन अब टीम इंडिया को बनाया चैंपियन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

