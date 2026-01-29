रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन का पैसा अब केंद्र से लेगा मध्य प्रदेश, ग्रेज्युटी भी मिलेगी, कितना होगा बजट

MP News: मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विसेज के रिटायर्ड अफसरों को मिलने वाली पेंशन खर्च पर एक बड़ा फैसला हुआ है, यह पैसा अब मध्य प्रदेश अब केंद्र सरकार से लेगा, जो क्लेम के रूप में वापस लिया जाएगा. जिसमें रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश में ही रहने वाले अधिकारी की पेंशन के साथ-साथ कई और चीजों को भी मेंशन किया जाएगा, जिसमें ग्रेज्युटी और अर्नलीव भी शामिल होगी, यानि जो लोग मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी ग्रेज्युटी और अर्नलीव क्लेम मिलेगा. वित्त विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है, जिसमें पैसे का आंकलन किया जा रहा है जो केंद्र सरकार को क्लेम के रूप में भेजा जाएगा.

350 करोड़ हो सकता है क्लेम

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को भेजा जाने वाला क्लेम 350 करोड़ रुपए का हो सकता है. क्लेम की राशि के आंकलन का काम पेंशन डायरेक्टोरेट को दिया गया है, जिसमें केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 2008 में बने डेथ कम रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स के लिए पेंशन रूल्स को भी रिवाइज कर दिया गया था, जिसमें यह तय हुआ था कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन खर्च की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, लेकिन उस वक्त मध्य प्रदेश की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके बाद वित्त विभाग अब 2026 के बजट में इसका लाभ लेने की तैयारी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बजट में MP के 53 रेलवे स्टेशनों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान! 214 करोड़ का प्रस्ताव

डेटा जुटाया जा रहा

ऐसा होने से मध्य प्रदेश में रिटायर होने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन का जो भार अब तक एमपी के खजाने पर आ रहा था, वह दूर हो जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार अब इस राशि के लिए केंद्र सरकार को एकमुश्त क्लेम करने की तैयारी में है. जो शुरुआती आंकलन के मुताबिक 350 करोड़ रुपए के आसपास बनता दिख रहा है. इसके लिए अधिकारियों के 10 साल का डेटा जुटाया जा रहा है. 2008 के बाद से सभी रिटायर कर्मचारियों का डेटा इकक्ठा किया जा रहा है. इसमें जो भी क्लेम बनेगा उसका पैसा केंद्र सरकार देगा.

खास बात यह है कि पेंशन के मामले में सुरक्षित ट्रांजेक्शन जरूरी होता है, ऐसे में इस मामले में एमपी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्रीगेटर बैंक नियुक्त किया है, जहां सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पैसा सीधे एसबीआई के पास जाएगा. इसके बाद अगर किसी को अपना पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाना है तो वह एसबीआई से इसे ट्रांसफर करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, फिर लौटा घना कोहरा, इन जिलों में गिरेगा मावठा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!