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MP के हजारों अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म, DPI का नया आदेश

Mp Guest Teacher News: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. लोक शिक्षण आयुक्त ने फैसला लिया है कि 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षक भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्कूलों में री-जॉइन कर सकेंगे. इसके लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में उन्हें छूट दी गई है.

Written ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:07 AM IST
MP के हजारों अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म, DPI का नया आदेश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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