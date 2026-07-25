MP के हजारों अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म, DPI का नया आदेश

राज्य चुनें
Mp Guest Teacher News: मध्य प्रदेश के करीब पांच हजार अतिथि शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में री-जॉइनिंग के लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है. जिससे बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी.
हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि री-जॉइनिंग के दौरान अतिथि शिक्षकों से एक वचन-पत्र लिया जाएगा. इस वचन-पत्र में उन्हें यह सहमति देनी होगी कि वे भविष्य में ई-अटेंडेंस से जुड़े सभी निर्धारित नियमों और अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन करेंगे. सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह फैसला गेस्ट टीचरों की समस्याओं और उनसे मिली अर्जियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया.
गेस्ट टीचरों ने किया था विरोध
बड़ी संख्या में गेस्ट टीचरों को डर था कि दोबारा जॉइन करने के लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की जरूरी शर्त की वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी. कई टीचरों का कहना था कि स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाने के बावजूद, तकनीकी खराबी, नेटवर्क की समस्या, पोर्टल की कमियों और अन्य वजहों से वे जरूरी ई-अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाए. इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में विरोध-प्रदर्शन हुए और सरकार से नियमों में कुछ ढील देने की मांग की गई.
कमिटी ने की समस्याओं की जांच
विवाद बढ़ने के बाद, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (DPI) ने शुरू में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को ऐसे मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक कमिटी बनाने का निर्देश दिया था. इस कमिटी को उन गेस्ट टीचर्स के आवेदनों और दस्तावेजों की जांच करने और उन पर फैसला लेने का काम सौंपा गया था. जिनकी ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम थी. साथ ही टीचर्स के लिए ईमेल के जरिए अपने आवेदन जमा करने की व्यवस्था भी की गई थी.
"अतिथि शिक्षकों के हित में संवेदनशील निर्णय"
प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्याओं एवं प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए री-जॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
माननीय…
— Uday Pratap Singh (@udaypratapmp) July 24, 2026
90 प्रतिशत ई-हाजिरी की अनिवार्यता खत्म
जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए 90 प्रतिशत ई-हाजिरी की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है. इससे उन गेस्ट टीचर्स को राहत मिलेगी जो वाजिब वजहों से तय हाजिरी का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए थे. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार शिक्षकों के सम्मान, छात्रों के कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह फैसला गेस्ट टीचर्स के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट