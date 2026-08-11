/भारी बारिश से निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, MP में त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम तैयार, जानें क्या है पूरी व्यवस्था?

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मध्य प्रदेश में मानसून ने रौद रूप दिखाना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में राज्य, संभाग और जिला स्तर पर तीन स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम के दौरान जन माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंचाई जा सके.
पूरे आपदा प्रबंधन सिस्टम के असरदार कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम लगातार चालू रहेंगे. जिलों में इन कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट अधिकारियों को सौंपी गई है, जो अपने-अपने इलाकों में बारिश, जल-जमाव और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे. किसी भी गंभीर स्थिति में स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
बारिश-बाढ़ की चेतावनी पर तुरंत एक्शन
कंट्रोल रूम मौसम विभाग के साथ लगातार तालमेल बनाए रखेंगे. बारिश, बिजली गिरने या बाढ़ की चेतावनी मिलते ही प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी. इसका मकसद मौसम की चेतावनी और जमीनी स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बीच के समय के अंतर को कम करना है, ताकि जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके.
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त ने दिए निर्देश
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने साफ किया है कि खराब मौसम या संभावित प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. राज्य और जिला स्तर पर निगरानी और राहत कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए तीन-स्तरीय कंट्रोल रूम सिस्टम बनाया गया है. इससे स्थानीय प्रशासन किसी भी आपात स्थिति में तेजी से संसाधन जुटा सकेगा और राहत कार्य शुरू कर सकेगा.
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