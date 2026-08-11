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भारी बारिश से निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, MP में त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम तैयार, जानें क्या है पूरी व्यवस्था?

मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं, जहां से मौसम और आपात स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:32 AM IST
भारी बारिश से निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, MP में त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम तैयार, जानें क्या है पूरी व्यवस्था?
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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