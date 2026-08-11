/भारी बारिश से निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, MP में त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम तैयार, जानें क्या है पूरी व्यवस्था?

मध्य प्रदेश में मानसून ने रौद रूप दिखाना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में राज्य, संभाग और जिला स्तर पर तीन स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम के दौरान जन माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंचाई जा सके.