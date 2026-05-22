Twisha Sharma Postmortem Update: ट्विशा शर्मा केस में होंगे बड़े-बड़े खुलासे! हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की दी मंजूरी

Twisha Sharma Second Postmortem: ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब बड़े-बड़े खुलासे हो सकते हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मंजूरी दे दी है. वहीं कोर्ट ने निर्देश पर ट्विशा शर्मा का शव भोपाल एम्स में माइनस 80 डिग्री तापमान पर रखा जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली, भोपाल या फिर जम्मू कश्मीर के एम्स में हो सकता है. बता दें कि परिवार की तरफ से ट्विशा की मौत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे.

मिली जानकारी के दौरान ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. इस दौरान ट्विशा के पति समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने से प्रदेश के डॉक्टरों पर लोगों का भरोसा कम होगा. वहीं सरकार की तरफ से वकील प्रशांत सिंह ने साफ कहा कि सरकार को सेकंड पोस्टमार्टम से कोई दिक्त नहीं है. इसी बीच समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली है. समर्थ सिंह के वकील का कहना है कि समर्थ अब जिला अदालत में सरेंडर करेंगे. इससे पहले निचली अदालत उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है.

ट्विशा की सास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बताया जा रहा है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की भी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट कोर्ट की तरफ से ट्विशा की सास को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा, गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई की जाएगी. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है कि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस भी हर कानूनी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को तीन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन जांच में परा सहयोग नहीं मिला है. पुलिस अब इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है.

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ट्विशा मामले में CBI कर सकती है जांच

इस मामले में CBI जांच का भी रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच के लिए सहमति जताई है. मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने रिटायर्ड सैनिकों के साथ सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. इस मुलाकात के बाद ही सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. वहीं फरार चल रहे आरोपी समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि मैं और मेरी मां गिरिबाला सिंह शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं.