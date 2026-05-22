Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3225759
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Twisha Sharma Postmortem Update: ट्विशा शर्मा केस में होंगे बड़े-बड़े खुलासे! हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की दी मंजूरी

Twisha Sharma Case Update: भोपाल ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मंजूरी दे दी है. फिलहाल, ट्विशा शर्मा का शव भोपाल AIIMS में माइनस 80 डिग्री तापमान पर रखा जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 22, 2026, 03:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twisha Sharma Postmortem Update
Twisha Sharma Postmortem Update

Twisha Sharma Second Postmortem: ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब बड़े-बड़े खुलासे हो सकते हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मंजूरी दे दी है. वहीं कोर्ट ने निर्देश पर ट्विशा शर्मा का शव भोपाल एम्स में माइनस 80 डिग्री तापमान पर रखा जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली, भोपाल या फिर जम्मू कश्मीर के एम्स में हो सकता है. बता दें कि परिवार की तरफ से ट्विशा की मौत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. 

मिली जानकारी के दौरान ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. इस दौरान ट्विशा के पति समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने से प्रदेश के डॉक्टरों पर लोगों का भरोसा कम होगा. वहीं सरकार की तरफ से वकील प्रशांत सिंह ने साफ कहा कि सरकार को सेकंड पोस्टमार्टम से कोई दिक्त नहीं है. इसी बीच समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली है. समर्थ सिंह के वकील का कहना है कि समर्थ अब जिला अदालत में सरेंडर करेंगे. इससे पहले निचली अदालत उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है. 

ट्विशा की सास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बताया जा रहा है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की भी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट कोर्ट की तरफ से ट्विशा की सास को नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा, गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई की जाएगी. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है कि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस भी हर कानूनी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को तीन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन जांच में परा सहयोग नहीं मिला है. पुलिस अब इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्विशा मामले में CBI कर सकती है जांच 
इस मामले में CBI जांच का भी रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच के लिए सहमति जताई है. मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने रिटायर्ड सैनिकों के साथ सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. इस मुलाकात के बाद ही सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. वहीं फरार चल रहे आरोपी समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि मैं और मेरी मां गिरिबाला सिंह शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं. 

TAGS

Twisha Sharma Case

Trending news

Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा केस में होंगे बड़े-बड़े खुलासे! HC ने दोबारा PM कराने की दी मंजूरी
ujjain news
उज्जैन में महादेव को लगाया गया 500KG आम का भोग, 15 लीटर रस से अभिषेक
gwalior crime news
Gwalior news: फर्जी अधिकारी बन की शादी, 90 लाख दहेज लेने के बाद भी नहीं भरा मन...
mp news
अब MP में लें ऋषिकेश-राजगीर सा मजा! 300 फीट की ऊंचाई पर बना पहला ग्लास ब्रिज
Mohan Yadav
MP बनेगा देश का मिल्क कैपिटल! नंबर 1 बनने के लिए CM मोहन यादव का मेगा प्लान
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया अपडेट, सास गिरिबाला सिंह को SIT ने भेजा नोटिस
Jiwaji Observatory Ujjain
उज्जैन वेधशाला में टेलीस्कोप से देख सकेंगे शुक्र ग्रह और चांद के रहस्य
Bhopal Twisha Death Case Updates
MP सरकार में लीगल एडवाइजर रह चुका है पति समर्थ सिंह, द्विशा की मौत के बाद से फरार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ट्विशा शर्मा मामले में CBI जांच के आदेश, सरकार ने दी मंजूरी, पढ़ें बड़ी खबरें
Chief Minister Sugam Parivahan Sewa
राहवीर योजना में MP नंबर वन, 1164 मार्गों पर दौड़ेंगी 5200 से ज्यादा बसें...