भोपाल

'बिना अनुमति एक भी पेड़ नहीं काट सकेंगे अधिकारी...', भोपाल में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट सख्त, 7 बड़े अफसर तलब

भोपाल में बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ों की कटाई के मामले में एमपी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तलब किया है। 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:04 AM IST
MP HIGH COURT: राजधानी भोपाल में अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पेड़ों की कटाई और ट्रांसप्लांटेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने 7 अफसरों को तलब  किया है साथ ही सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी, विधानसभा सचिवालय, वन और रेलवे के अफसर शामिल हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 

भोपाल के पास भोजपुर–बैरसिया रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। प्रारंभिक जानकारी में 488 पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था, लेकिन सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि वास्तविक संख्या 8,000 से भी अधिक हो सकती है। अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए फिलहाल पेड़ काटने और ट्रांसप्लांटेशन पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है। यह रोक किसी भी विभाग परियोजना या अनुमति प्रक्रिया से ऊपर प्रभावी रहेगी।

कोर्ट ने NGT के नियमों की अनदेखी पर जताई नाराजगी

कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण कानूनों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब सिर्फ फाइलों के आधार पर नहीं, बल्कि अधिकारियों को तलब कर प्रत्यक्ष स्थिति समझी जाएगी। अदालत ने ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की तस्वीरें और रिपोर्ट भी मांगी है. सुनवाई में पता चला कि रायसेन के लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना किसी वैधानिक अनुमति के 488 पेड़ काट दिए। नियमों के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए, जिसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रोजेक्ट में पेड़ काटना अवैध है। इस मामले में न तो नौ सदस्यीय समिति से और न ही वृक्ष अधिकारी से अनुमति ली गई.

'कलेक्टर ने दी थी स्थानांतरित करने की अनुमति'

सरकार की ओर से दलील दी गई कि कलेक्टर ने 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी और जो पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हो पाए, उनके बदले 10 गुना अधिक पौधे लगाने की योजना है। सरकार ने 253 पेड़ों को प्रत्यारोपित किए जाने का दावा भी किया। पिछली सुनवाई में अदालत ने हस्तक्षेपकर्ता नितिन सक्सेना की याचिका स्वीकार की थी,जिसमें उन्होंने तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि किसी भी पेड़ का वास्तविक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। हस्तक्षेपकर्ता के अनुसार, पेड़ों को पूरी तरह काटकर केवल तने जमीन में गाड़ दिए गए थे और कुछ तनों से नए अंकुर भी निकल आए हैं।

हाई कोर्ट ने प्रत्यारोपित पेड़ों की GPS लोकेशन और सैटेलाइट फोटो प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी बताया कि भोपाल में मंत्री-विधायकों के लिए प्रस्तावित रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कारण 244 और पेड़ों को हटाने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में फिलहाल कोई ट्री-ट्रांसप्लांटेशन नीति लागू नहीं है। उपलब्ध तस्वीरों से स्पष्ट है कि ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों की सभी शाखाएं और पत्तियां काटकर मात्र तनों को दूसरी जगह लगाया गया। विधानसभा सचिवालय से जुड़े दस्तावेजों में भी उल्लेख है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स निर्माण के दौरान कई पेड़ रास्ते में होने के कारण हटाए जा रहे हैं और उनके बड़े हिस्से की लकड़ी जमा की जा रही है।

