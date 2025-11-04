Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2987749
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या लिया गया निर्णय

E-Attendance in MP: ई-अटेंडेंस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई शिक्षकों की याचिका पर फैसला आ गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ई-अटेंडेंस पर एमपी हाईकोर्ट का फैसला
ई-अटेंडेंस पर एमपी हाईकोर्ट का फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से ई-अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. मध्य प्रदेश में लागू की गई ई-अटेंडेंस की व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई जाएगी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस को अनिवार्य करने के सरकारी आदेश को सही माना है, वहीं कोर्ट ने खराब नेटवर्क और स्मार्टफोन की दलीलें देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में अब एमपी में सभी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस लगाना अनिर्वाय करना जारी रहेगा. 

सरकारी स्कूलों में लागू है व्यवस्था 

एमपी हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस व्यवस्था को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है और यह सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, जिसमें न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ई-अटेंडेंस प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है. अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपनी उपस्थिति केवल ई-अटेंडेंस पोर्टल या ऐप के माध्यम से ही दर्ज करनी होगी. यानि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अपनी नियमित उपस्थिति अब ई-अटेंडेंस के हिसाब से ही दर्ज करानी होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः स्पेशल ट्रेन में हाई-प्रोफाइल शराब तस्करी,सतना स्टेशन पर AC कोच में पकड़ी 2 लड़कियां

याचिकाकर्ता ने दी थी यह दलील 

दरअसल, ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर की यह याचिका गेस्ट टीचर को-ऑर्डिनेशन कमेटी अशोकनगर के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की तरफ से लगाई गई थी. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के 20 जून 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्याएं हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक स्मार्टफोन न होने या नेटवर्क की कमी के कारण समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते. इसलिए, ई-अटेंडेंस को अनिवार्य करना व्यवहारिक रूप से कठिन है. 

जिस पर राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता निलेश यादव ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि ई-अटेंडेंस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लागू की गई है और इसमें किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः MP में आज से शुरू होगी SIR, जब BLO आपके घर पहुंचें तो सबसे पहले क्या करें?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

e-attendance in mpe-attendance will continueMP High court

Trending news

mp news today
MP News Today: छिंदवाड़ा में होटल पर पुलिस का बड़ा छापा, पढ़िए 4 नवंबर की बड़ी खबरें
surajpur news
छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया रेप
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने चलाई सुपर बाइक, युवाओं को दिया सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश
#BharatBandh #Congress #BJP #BloodCharacter
MP में किसानों की समस्याओं पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का 6 नवंबर को धरना प्रदर्शन
mp news
MP में आज से शुरू होगी SIR, जब BLO आपके घर पहुंचें तो सबसे पहले क्या करें?
DG Conference
इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह
indore news
एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत;मची चीख-पुकार
Pakhanjur News
स्कूल में घोर लापरवाही! सोती हुई बच्ची पर नहीं गया किसी का ध्यान, ताला लगाकर चले गए
indore news
नए अवतार में दिखेगी इंदौर मेट्रो! कान्ह नदी में चलेगी स्टीमर, मंत्री ने बताया प्लान
ratlam news
लूटपाट गिरोह बेनकाब! मुख्य आरोपी तिहाड़ जेल से गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला सब