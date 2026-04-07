MP सरकार का बड़ा फैसला, 87 बंदियों की होगी समय पूर्व रिहाई; 7 को मिलेगी सजा में छूट

मध्य प्रदेश गृह विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य की जेलों में बंद अच्छे आचरण करने वाले बंदियों को साल में 5 अवसरों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 14 अप्रैल यानी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर यानी (महात्मा गांधी जयंती) और 15 नवंबर यानी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर सजा में छूट प्रदान की जाती है.
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मध्यप्रदेश गृह विभाग ने राज्य के जेलों में बंद बंदियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है और डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती कैदियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने 14 अप्रैल डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित 87 बंदियों की समयपूर्व रिहाई और गैर-आजीवन कारावास की सजा से दंडित 7 बंदियों को सजा में छूट-विशेष परिहार देने का निर्णय किया है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय अच्छे आचरण वाले कैदियों को प्रोत्साहन देने की नीति के तहत लिया है.
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश की जेलों में निरूद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों को वर्ष में 5 अवसरों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 14 अप्रैल यानी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर यानी (महात्मा गांधी जयंती) और 15 नवंबर यानी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर आजीवन कारावास के दंडितों को उनकी सजा में छूट प्रदान कर समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट-विशेष परिहार दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कैदियों की इस तरह की राहत देने से जेलों में अनुशासन बेहतर होता है और जेल में बंद अन्य कैदी भी बेहतर आचरण करते हैं. इसके साथ ही बंदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया आसान होती है.
26 जनवरी को भी 94 बंदियों मिली थी राहत
गौरतलब है कि इस दौरान उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाता है, जो सजायाफ्ता हों यानी कोर्ट से सजा मिल चुकी हो. सजा मिलने के बाद अगर कैदियों के आचरण में सुधार होता है तो गृह विभाग इन कैदियों की रिहाई का फैसला लेता है. हालांकि, इसमें जेल प्रशासन की रिपोर्ट का अहम रोल होता है, उसके आधार पर ही गृह विभाग फैसला करता है.
बता दें कि 26 जनवरी 2026 को भी 94 दंडित बंदियों को समय-पूर्व रिहाई-सजा में छूट प्रदाय की गई थी. शासन आदेश के माध्यम से 5 अवसरों पर दंडित बंदियों को समय-पूर्व रिहाई/सजा में छूट प्रदाय किए जाने से, बंदियों के द्वारा जेल में अच्छा आचरण किया जाता है. इससे जेलों में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहती है. बंदियों को जेल से छूटने के पश्चात् पुनर्वास में आसानी होती है. साथ ही इससे जेलों में ओवरक्राउडिंग में भी कमी आती है.