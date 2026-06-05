Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238650
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 8 IPS-66 SPS अधिकारियों की बदली जगह, देखें पूरी लिस्ट

MP IPS Transfer 2026: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस महकमें में बड़ा बदलाव किया गया है. कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कई बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं.

Written By  Anil Nagar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP IPS Transfer 2026
MP IPS Transfer 2026

MP Police Transfer List: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं. राज्य शासन के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, 8 IPS और 66 SPS अधिकारियों की जगहों को बदला गया है. इन अधिकारियों की नवीन पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. 

इन 8 IPS अफसरों के तबादले

1. अनु बेनिवालः एएसपी ग्वालियर से एएसपी जबलपुर
2. ओमप्रकाशः लांजी (बालाघाट) से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3 इंदौर नगरीय पुलिस
3. करणदीपः बैहर (बालाघाट) से एएसपी उज्जैन
4. आयुष जाखड़ः करैरा (शिवपुरी) से एएसपी जबलपुर
5. गौरव पांडेयः सिंगरौली से एएसपी सतना
6. मिनी शुक्लाः नरसिंहगढ़ (राजगढ़) से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-2 भोपाल नगरीय पुलिस
7. राज कृष्णाः सबलगढ़ (मुरैना) से एएसपी महू, इंदौर ग्रामीण
8. सुजावल जग्गाः सीएसपी धार से एएसपी ग्वालियर
fallback
इसके अलावा 66 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की जगह बदली गई है. इनमें पुलिस अधीक्षक, उप सेनानियों और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों के नाम शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

1. सीताराम ससत्या को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला- उमरिया से पुलिस अधीक्षक, अजाक रेंज उज्जैन भेजा गया है. 
2. मुकेश कुमार वैश्य को पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., उमरिया से उप सेनानी, 6वीं वाहिनी वि.स.बल, जबलपुर भेजा गया है. 
3. आर०डी० प्रजापति को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, संपदा पुलिस मुख्यालय भोपाल से उप सेनानी, 17वीं वाहिनी वि.स.बल, भिण्ड भेजा गया है. इसके अलावा, अन्य अधिकारी भी शामिल हैं. 

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP IPS Transfer

Trending news

MP IPS Transfer
एमपी पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 8 IPS-66 SPS अधिकारियों की बदली जगह, देखें लिस्ट
Rajya Sabha Elections 2026
एमपी में तीसरा उम्मदीवार उतारेगी बीजेपी? मंत्री के बयान से बढ़ा सियासी पारा
tikamgarh news
छात्र को निर्वस्त्र कर मुर्गा बनाने और ब्लैकमेल करने वाले बदमाश पर FIR दर्ज
MP Waqf Board
उम्मीद पोर्टल पर 100% संपत्तियां रजिस्टर, 371 प्रॉपर्टीज क्यों छूट गई? जानिए डिटेल
Latest Ujjain News
कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार
indore news
इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, CYC बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP News Highlights: एमपी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज, सड़क हादसे में 6 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...