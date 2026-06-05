एमपी पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 8 IPS-66 SPS अधिकारियों की बदली जगह, देखें पूरी लिस्ट

MP Police Transfer List: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं. राज्य शासन के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, 8 IPS और 66 SPS अधिकारियों की जगहों को बदला गया है. इन अधिकारियों की नवीन पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

इन 8 IPS अफसरों के तबादले

1. अनु बेनिवालः एएसपी ग्वालियर से एएसपी जबलपुर

2. ओमप्रकाशः लांजी (बालाघाट) से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3 इंदौर नगरीय पुलिस

3. करणदीपः बैहर (बालाघाट) से एएसपी उज्जैन

4. आयुष जाखड़ः करैरा (शिवपुरी) से एएसपी जबलपुर

5. गौरव पांडेयः सिंगरौली से एएसपी सतना

6. मिनी शुक्लाः नरसिंहगढ़ (राजगढ़) से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-2 भोपाल नगरीय पुलिस

7. राज कृष्णाः सबलगढ़ (मुरैना) से एएसपी महू, इंदौर ग्रामीण

8. सुजावल जग्गाः सीएसपी धार से एएसपी ग्वालियर



इसके अलावा 66 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की जगह बदली गई है. इनमें पुलिस अधीक्षक, उप सेनानियों और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों के नाम शामिल हैं.

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1. सीताराम ससत्या को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला- उमरिया से पुलिस अधीक्षक, अजाक रेंज उज्जैन भेजा गया है.

2. मुकेश कुमार वैश्य को पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., उमरिया से उप सेनानी, 6वीं वाहिनी वि.स.बल, जबलपुर भेजा गया है.

3. आर०डी० प्रजापति को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, संपदा पुलिस मुख्यालय भोपाल से उप सेनानी, 17वीं वाहिनी वि.स.बल, भिण्ड भेजा गया है. इसके अलावा, अन्य अधिकारी भी शामिल हैं.

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