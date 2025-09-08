MP में 20 IPS के बाद 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर

14 IAS Officers Transferred In MP: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. अभी शाम को 20 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया. वहीं, अब राज्य सरकार ने देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में इंदौर, जबलपुर और कटनी जैसे जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. वहीं, कई और अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. किस आईएस अधिकारी का कहां तबादला हुआ है और कौन सी जिम्मेदारी मिली है. देखिए पूरी लिस्ट....

जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को हटाकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, खाड़े को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है. इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का कमीश्नर बनाया गया है. इसके अलावा इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया हैं. वहीं, आयोग के सचिव गृह विभाग में सचिव बनाया गया है.

इन 5 जिलों में बदले कलेक्टर

इंदौर - शिवम वर्मा को कलेक्टर बनाया गया है.

जबलपुर - राघवेन्द्र सिंह को कलेक्टर बनाया गया हैं

कटनी - आशीष तिवारी को कलेक्टर बनाया गया है.

बड़वानी - जयति सिंह को कलेक्टर बनाया गया है.

आगर-मालवा - प्रीति यादव को कलेक्टर बनाया गया है.

प्रमुख तबादले:

डॉ. सुदाम खाड़े को इंदौर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है.

दीपक सिंह अब निर्वाचन आयोग के सचिव का पदभार संभालेंगे.

अभिषेक सिंह को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है.

इंदौर के वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन संभागीय सह आयुक्त और सिंहस्थ मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

डॉ. परीक्षित संजयराव झाड़े को इंदौर विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है.

डॉ. राम प्रकाश अहिरवार जबलपुर नगर निगम आयुक्त का पद संभालेंगे.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल

