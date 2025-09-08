MP में 20 IPS के बाद 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर

MP IAS Transfer List: मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 14 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. इस फेरबदल के तहत इंदौर, जबलपुर, कटनी समेत 5 जिलों के कलेक्टर और विभागों के प्रमुख बदले गए हैं. देखिए पूरी लिस्ट
14 IAS Officers Transferred In MP: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. अभी शाम को 20 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया. वहीं, अब राज्य सरकार ने देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में इंदौर, जबलपुर और कटनी जैसे जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. वहीं, कई और अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. किस आईएस अधिकारी का कहां तबादला हुआ है और कौन सी जिम्मेदारी मिली है. देखिए पूरी लिस्ट....
जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को हटाकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, खाड़े को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है. इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का कमीश्नर बनाया गया है. इसके अलावा इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया हैं. वहीं, आयोग के सचिव गृह विभाग में सचिव बनाया गया है.
इन 5 जिलों में बदले कलेक्टर
प्रमुख तबादले:
