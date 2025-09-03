राजेश गुप्ता के ठिकानों पर दूसरे दिन भी IT की रेड जारी, गुजरात-महाराष्ट्र से जुड़े तार; जानें अब तक क्या-क्या मिला

Bhopal Income Tax Raid: भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है. पिछले 24 घंटे से लगातार साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापामारी चल रही है. आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों के दर्जनों अधिकारी भोपाल सहित देशभर के कई ठिकानों पर जांच कर रहे हैं. इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में भी छापेमारी की गई है.

अब तक की जांच में करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मेडिकल उपकरण सप्लाई कारोबार से हुई कमाई को परिवार ने कई कंपनियां बनाकर निवेश किया. छापेमारी के दौरान प्रॉपर्टी और बैंक लॉकर से जुड़े अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं. पुलिस बल की मौजूदगी में घर और दफ्तरों पर तलाशी ली जा रही है.

डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई

आयकर विभाग की टीम ने कल भोपाल के लालघाटी में कारोबारी राजेश गुप्ता के घर और तिलक नगर स्थित जीवन पैथ डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी कार्रवाई की थी. यह वही कंपनी है, जिस पर पहले भी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) कार्रवाई कर चुका है. जांच में पाया गया था कि कंपनी स्वास्थ्य जांचों के शुल्क में 25 प्रतिशत अधिक वसूली कर रही थी.

पहले दिन कहां -कहां कार्रवाई

1. साइंस हाउस ग्रुप (जितेंद्र तिवारी व टीम), गौतम नगर, भोपाल

मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक सेवाओं से जुड़े लेन-देन की जांच

2. राजेश गुप्ता, लालघाटी, पंचवटी पार्क, भोपाल

मेडिकल सर्जिकल उपकरण और लिनन सप्लाई कारोबार, सरकारी विभागों को ऊंची कीमत पर सप्लाई की आशंका.

3. इंदौर व मुंबई स्थित ठिकाने

ग्रुप और कारोबार से जुड़े अन्य नेटवर्क व वित्तीय गतिविधियों की जांच.

(रिपोर्टः अनिल नागर/ भोपाल)

