इंडिया है, अमेरिका नहीं... MP की इन्फ्लुएंसर ने पहन ली ऐसी ड्रेस, 'आंटी' को लग गई मिर्ची; टोका-टाकी के वीडियो पर मचा बवाल

Anjali Jha Viral Video: मध्य प्रदेश की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अंजलि झा को वीडियो बनाने के दौरान एक आंटी ने टोक दिया और उनके आउटफिट पर कमेंट किया. अंजलि झा ने फिर भी वीडियो अपलोड कर दिया और यह वायरल हो गया. वीडियो में लोग आंटी के टोकने पर जमकर सुना रहे हैं.
Influencer Anjali Jha Viral Video: मध्य प्रदेश की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अंजलि झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पसंद की ड्रेस पहनने और कल्चरल नियमों पर लोग खुलकर बात कर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में अंजलि झा को वीडियो बनाने के दौरान एक आंटी ने टोक दिया और उनके वीडियो को बीच में रोककर उनके आउटफिट पर कमेंट किया. अंजलि झा ने फिर भी वीडियो अपलोड कर दिया और यह वायरल हो गया. वीडियो में लोग आंटी के टोकने पर जमकर सुना रहे हैं.
अंजलि झा के वीडियो में क्या है?
वायरल हो रहे वीडियो में अंजलि झा को एक रील रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है. तभी एक महिला (आंटी) उनके पास आती है और उन्हें उस देश की 'याद' दिलाती है. महिला ने अंजलि से कहा, 'यह कोई अमेरिका लंदन थोड़ी है. अपने हिंदुस्तान का नाम मत बदनाम करो. वहां के लोगों को कोई कुछ नहीं कहता, पर हिंदुस्तान की लेडीज की मर्यादा यही है.' महिला यहीं नहीं रुकी और उसने आगे कहा कि यह इलाका ऐसे कपड़ों के लिए शायद सुरक्षित नहीं है. कोई नजर उठा के देखेगा, कितना गुस्सा आता है बेटा. माहौल अच्छा नहीं है, गंदा है.
आंटी के टोका-टाकी का वीडियो वायरल
महिला ने आगे कहा, 'आराम से वीडियो बनाओ. तुम मेरी बेटी जैसी हो. जाओ ड्रेस बदल के आओ. इस पर अंजलि झा ने बताया कि वह वीडियो शूट करने के लिए बहुत दूर से आई हैं. आंटी के टोका-टाकी के बावजूद अंजलि झा ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'आंटी यार...' इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया है.
अली गोनी और खुशबू पाटनी का आया रिएक्शन
जब से वीडियो वायरल हुआ है, पसंद की ड्रेस पहनने और कल्चरल नियमों पर बहस छिड़ गया है. वायरल वीडियो पर अली गोनी और खुशबू पाटनी सहित कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के रिएक्शन आए हैं. अली गोनी ने कमेंट किया, 'आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं, उन्हें नहीं.' खुशबू पाटानी ने लिखा,'जी जी जी ….. तो दोस्तों ये हैं.'
एक यूज़र ने लिखा, 'मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस समय उसने बहस नहीं की, इसलिए नहीं कि वह नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'उम्मीद है तुम ठीक हो, मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपनी सोच दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं, और सुंदर दिखने या ऑफ शोल्डर पहनने से किसी की इज्जत को कैसे खतरा हो सकता है? अगर आंटी को लगता है कि आस-पास बुरे लोग हैं, तो क्या उनमें उन बुरे लोगों को भगाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो उनकी बेटी जैसी लड़की को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं?'