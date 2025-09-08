MP पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 20 IPS इधर से उधर, छतरपुर, बालाघाट, सागर समेत 6 जिलों के बदले DIG
Madhya Pradesh IPS Transfer List: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल रहा है. 20 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. जिसमें 6 जिलों के डीआईजी समेत 2 जिलों के एसपी को भी हटाया गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:30 PM IST
MP IPS Transfer List: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई सीनियर अधिकारियों को वर्तमान पोस्ट से हटाकर इधर से उधर किया गया है. मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा 20 आईपीएस अफहसों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं. जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें डीआईजी और एसपी शामिल हैं. वहीं, अशोकनगर और धार जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी हटा दिया गया है. 

जानिए किसे किसे कहां से हटाया
तबादला सूची में छतरपुर डीआईजी ललित शाक्यवार, बालाघाट डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, सागर डीआईजी सुनील कुमार पांडे, भोपाल ग्रामीण डीआईजी ओम प्रकाश त्रिपाठी, रतलाम डीआईजी मनोज कुमार सिंह और छिंदवाड़ा डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती को वर्तमान पद से हटाया गया है. जल्द ही इन जगहों पर नई पदस्थापना घोषित की जाएगी.  वहीं, राजधानी भोपाल और इंदौर में भी पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है.  भोपाल में मोनिका शुक्ला को क्राइम एडीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, इंदौर में क्राइम एडीसीपी के तौर पर राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है. 

किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली?
राजेश कुमार सिंह को इंदौर का क्राइम एडीसीपी बनाया गया है. मयंक अवस्थी को धार का एसपी बनाया गया और राजीव कुमार मिश्रा को अशोक नगर का एसपी बनाया गया है. 

यहां देखिए पूरी लिस्ट

