Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

माइनिंग रैंकिंग MP की बड़ी छलांग, खनन मंत्रालय की स्टेट रैंकिंग टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश

MP Mining Ranking: मध्य प्रदेश को केंद्रीय खनन मंत्रालय की स्टेट रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. एमपी इस मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:51 AM IST
मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि
मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि

MP News: केंद्रीय खनन मंत्रालय की तरफ से जारी माइनिंग रैंकिंग में मध्य प्रदेश को खुशखबरी मिली है. रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. यह रैंकिंग राज्यों में खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों और प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है. जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है. राज्यों को उनके खनिज भंडार और खनन गतिविधियों के पैमाने के अनुसार तीन श्रेणियों ए, बी और सी, में विभाजित कर रैंकिंग जारी की गई थी. खनिज मंत्रालय की रैंकिंग में एमपी के लिए यह उपलब्धि अहम मानी जा रही है. 

एमपी ने की सबसे ज्यादा नीलामी 

इस रैंकिंग की तरफ से मिली जानकारी के हिसाब से  खनिज नीलामी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने शानदार काम करते हुए देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की थी, जिसके चलते एमपी को पहला स्थान मिला है. खास बात यह भी है कि क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी में केंद्र सरकार की नई नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया. अब इस शानदार उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को सम्मानित भी किया जाएगा. 

ये भी देखेंः इलाज में देरी से भड़का शख्स, डॉक्टर से बदसलूकी के पुलिस के जवानों को पीटा, पुलिसकर्मियों को घूंसे-चांटे मारे

खनिज मंत्रालय की तरफ से नीलामी की प्रक्रिया, खनन पट्टों के शीघ्र संचालन, अन्वेषण की गति और सतत खनन जैसे प्रमुख मानकों पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया. श्रेणी-ए में शीर्ष तीन राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा था. वहीं श्रेणी-बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम टॉप थ्री राज्यों में  शामिल हुए. इसी तरह श्रेणी-सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा को पहले तीन स्थान मिले हैं. 

खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार इस दिशा में किए गए प्रयासों की वजह से ही यह मौका मिला है. खनन क्षेत्र का यह परिणाम है कि मध्य प्रदेश न केवल अग्रणी राज्य बना है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः धनतेरस पर गिरगिट जैसा रंग बदलेगा मौसम! एमपी के 8 जिलों में इंद्रदेव मेहरबान 

