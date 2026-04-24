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देश में पराली जलाने के मामलों में MP देश में नंबर-1, पंजाब-हरियाणा को पीछे छोड़ा, इस शहर से सबसे ज्यादा मामले

MP News-पराली जलाने के मामले में मध्यप्रदेश अव्वल नंबर पर है. पराली जलाने में देशभर में मध्यप्रदेश का हिस्सा करीब 69 प्रतिशत है. विदिशा जिले से पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:46 AM IST
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देश में पराली जलाने के मामलों में MP देश में नंबर-1, पंजाब-हरियाणा को पीछे छोड़ा, इस शहर से सबसे ज्यादा मामले

Stubble Burning Cases MP-देश में पराली जलाने के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे ऊपर है. मध्यप्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS) और ICAR के डेटा के मुताबिक, मध्यप्रदेश देश में पराली जलाने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है. देशभर में मध्यप्रदेश की करीब 69 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. 1-23 अप्रैल के बीच मध्यप्रदेश से 20,164 घटनाएं दर्ज की गई हैं. 5 राज्यों के 29,167 मामलों में सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश से ही सामने आए हैं. 

विदिशा सबसे ऊपर
जिला स्तर पर देखा जाए तो मध्यप्रदेश के विदिशा और उज्जैन गेहूं की पराली जलाने के मामले में सबसे आगे हैं. 2025 में मुकाबले यह आंकड़ा पिछले साल से थोड़ कम है. पिछले साल कुल 20,422 मामले सामने आए थे, जो इस साल के मुकाबले थोड़ा ही कम है. संभावना जताई जा रही है कि इस साल पराली जलाने के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. 

यह जिले हैं सबसे आगे
मध्यप्रदेश में विदिशा गेहूं की पराली जलाने के मामले में सबसे आगे है. यहां 1-23 अप्रैल तक 2086 घटनाएं सामने आईं हैं. इसके बाद उज्जैन 2025, रायसेन में 1982, होशंगाबाद में 1705 और सिवनी से 1369 मामले सामने आए हैं. यह मामले तब सामने आए हैं, जब मध्यप्रदेश में फसल अवशेष या पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. बता दें कि उल्लंघन करने पर 2,500 से 15,000 तक जुर्माना, एफआईआर और किसान कल्याण योजना का लाभ बंद किया जा सकता है. 

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MP 5 जिले जहां सबसे कम पराली जलाई गई
मुरैना - 2
अलीराजपुर-3
सिंगरौली-4
बालाघाट-8
अनुपपुर-9

यूपी और हरियाणा को छोड़ा पीछे
मध्यप्रदेश ने दूसरे राज्यों को पराली जलाने में पीछे छोड़ दिया है. मध्यप्रदेश नंबर वन पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहां 8,889 घटनाएं दर्ज की गईं हैं. इसके बाद हरियाणा का नंबर है. हरियाणा पराली जलाने के मामलों में तीसरे नंबर पर है, जहां महज 65 मामले ही सामने आए हैं. वहीं पंजाब में सबसे कम 44 घटनाएं ही दर्ज की गईं हैं.

यह भी पढ़ें-मोहन यादव के प्रयासों का असर, गेहूं खरीदी पर मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा

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