/मध्य प्रदेश में ₹2.70 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-मंदसौर में बन रहा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट, CM मोहन यादव का ऐलान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है. राज्य सरकार बिजली की खपत बढ़ने के साथ-साथ इसके उत्पादन और संधारण पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक के साथ नई इकाइयां प्रारंभ की गई हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में 360 डिग्री बदलाव आया है. जब जी20 सम्मेलन में ग्रीन और क्लीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ाने और उपयोग का मुद्दा उठा, तो भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने 50 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल कर दिखाया है. यह प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से ही संभव हो पाया है. कभी बिजली गुल रहने वाला मध्यप्रदेश आज बिजली फुल स्टेट बन चुका है.