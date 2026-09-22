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मध्य प्रदेश में ₹2.70 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-मंदसौर में बन रहा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट, CM मोहन यादव का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 सितंबर को ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा भोपाल में आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद' कार्यशाला में शामिल हुए. उन्होंने कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया. उन्होंने एसोसिएशन की पुस्तक का विमोचन भी किया.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 22, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:25 PM IST
मध्य प्रदेश में ₹2.70 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-मंदसौर में बन रहा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट, CM मोहन यादव का ऐलान

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