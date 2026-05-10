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MP में ISI की बड़ी साजिश नाकाम! दिल्ली पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, बहुत खतरनाक था प्लान

MP ISI News: मध्य प्रदेश में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 10, 2026, 06:24 PM IST
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MP ISI Module Bust: मध्य प्रदेश में आईएसआई से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल की साजिश का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान टीकमगढ़ जिले के नौगवां निवासी अनमोल राय और ग्वालियर जिले के डबरा निवासी राजवीर व विवेक बंजारा के रूप में हुई है. इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और एजेंसियां लगातार नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं.  

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर स्थित एक ढाबे और हरियाणा के सैन्य कैंप को निशाना बनाने की तैयारी में थे. बताया जा रहा है कि आरोपियों के पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध संपर्क सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए तीनों को उनके गांवों से गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.  

घर से पुलिस ने किया गिरफ्तार
इसी मामले में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के नैगुवा गांव निवासी 21 वर्षीय अनमोल राय का नाम सामने आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत नैगुवा निवासी अनमोल पिता राजेश राय पर पाकिस्तान से संपर्क और संदिग्ध लेनदेन के आरोप लगे हैं. एजेंसियों को आशंका है कि वह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था. बताया जा रहा है कि 5 मई की शाम करीब 7 बजे दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और सीधे दिल्ली ले गई.  

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चोरियों में रहता था शामिल
ग्रामीणों ने बताया कि, अनमोल राय का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध रहा है. लोगों का कहना है कि वह बचपन से गांव में छोटी-मोटी चोरियों में शामिल रहता था, जिससे गांव के लोग परेशान रहते थे. करीब दो साल पहले वह मजदूरी के लिए दिल्ली गया था और लौटने के बाद अधिकतर समय घर पर ही रहता था. सूत्रों से पता चला है कि जांच एजेंसियों को आरोपी के मोबाइल से ऑडियो कॉल, वॉयस रिकॉर्डिंग और ईमेल से जुड़े कुछ अहम इनपुट मिले हैं, जिनसे पाकिस्तान से संपर्क होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हथियार के साथ तस्वीरें पोस्ट होने की बात भी सामने आई है.  

पूरे मामले की गहन जांच
फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं. आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि इस कथित मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों और संभावित साजिश का खुलासा किया जा सके. पृथ्वीपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह गुर्जर ने भी पुष्टि की है कि दिल्ली की टीम यहां आई थी और दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है. मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपडेट जुटा रही हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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