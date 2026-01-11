Advertisement
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरसों पर भी मिलेगा भावांतर, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

MP Farmer News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण वर्ष की शुरुआत करते हुए सरसों पर भावांतर, गर्मी की फसलों पर बोनस, जीरो ब्याज ऋण और आधुनिक कृषि सुविधाओं की घोषणा की. दरअसल, भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का आयोजन किया गया था.

Jan 11, 2026
Mustard Bhavantar Scheme Update: एमपी के सीएम मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने सरसों की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ देने की घोषणा की है. सीएम ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है. उन्होंने गर्मी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए उड़द और मूंगफली की खरीदी के साथ बोनस देने का भी प्रयास किया जा रहा है. मूंग में ज्यादा कीटनाशक उपयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने वैकल्पिक फसलों की खेती पर जोर दिया और कहा कि सरकार अपने वादों पर पूरी तरह कायम है.

आपको बता दें कि रविवार को भोपाल में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पूरे साल की कार्ययोजना पेश की. उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने, खेती में होने वाले नुकसान को कम करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कृषि को आधुनिक बनाने पर फोकस रहेगा. प्राकृतिक और जैविक खेती, जल और मिट्टी संरक्षण, बेहतर बाजार व्यवस्था, निर्यात और ब्रांडिंग जैसे विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि किसान सीधे लाभ कमा सकें.

मोटे अनाज को भी बढ़ावा  
वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सिंचाई क्षमता बढ़ने से प्रदेश में खेती का रकबा ढाई लाख हेक्टेयर बढ़ा है. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है. सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दे रही है. मोटे अनाजों के उत्पादन और प्रोसेसिंग पर जोर रहेगा. कोदो-कुटकी की एमएसपी पर खरीदी के साथ एक हजार रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जा रहे हैं. साथ ही अनुसंधान केंद्र और 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना भी है.

कार्यक्रमों का कलेंडर जारी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ई-विकास वितरण और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली की शुरुआत की. इस एप और पोर्टल से किसान आधार नंबर से पंजीयन कर अपनी फसल के अनुसार खाद की जरूरत जान सकेंगे और पहले से बुकिंग कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 12 हजार रुपये सम्मान निधि दे रही है. इसके साथ ही सालभर होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर भी जारी किया गया, ताकि किसान समय रहते योजनाओं का लाभ ले सकें.

सीएम ने खुद चलाया ट्रैक्टर
सरकार ने संभागीय मुख्यालयों में मौसम की सटीक जानकारी के लिए वेदर डाटा सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग पार्क, बीज परीक्षण लैब और कृषि उपज मंडियों के आधुनिकीकरण की योजना भी बताई. कृषि विभाग में 1700 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। उद्यानिकी रकबा बढ़ाने और 46 कृषि प्रक्षेत्रों को मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. कृषक कल्याण वर्ष के शुभारंभ पर 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकली, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों का उत्साह बढ़ाया.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

