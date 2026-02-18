Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3113842
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

वित्त मंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए किया बड़ा ऐलान, बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान

MP Ladli Lakshmi Yojana 1800 Crore: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हजार 800 करोड़ से अधिक का प्रावधान का ऐलान किया.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वित्त मंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए किया बड़ा ऐलान, बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान

Ladli Lakshmi Yojana: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में 2026-27 के लि एमपी सरकार का बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ा ऐलान किया और लाड़ली बहना योजना के साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना की रकम बढ़ाने का ऐलान किया.

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये

नारी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के तहत अब तक 52 लाख 29 हजार लड़कियों को लाभान्वित किया गया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार भी बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हजार 800 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है. बजट पेश करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभांवित किया गया. 14 लाख 12 हजार को छात्रवृत्ति दी गई. इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- MP के किसानों को बड़ी सौगात, PM फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये

महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1.27 लाख करोड़

विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'प्रदेश में अलग-अलग महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ का प्रावधान किया गया है. लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड और इस बार बजट में 23 हजार 882 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर के लिए 23,747 करोड़ दिए गए हैं. बजट में राज्य सरकार ने कक्षा-8 तक के बच्चों के लिए नई योजना के तहत मुफ्त दूध देने की घोषणा की है. मिड-डे मील और आंगनवाड़ी में बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा.

श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है. इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है.' वित्त मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है. जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.

TAGS

Jagdish DevdaLadli Lakshmi Yojana

Trending news

Jagdish Devda
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए किया बड़ा ऐलान, बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान
MP Budget 2026
MP बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले, अन्नदाताओं को मिलेंगे 1 लाख सोलर पंप, हुई घोषणाएं
MP Budget 2026
MP के किसानों को बड़ी सौगात, PM फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये
MP Crime News
युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, हाथ-पैर तोड़े और प्लायर से उखाड़ दिए नाखून
Katni News
ट्रेन से 4 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू, झारखंड से बहला-फुसलाकर लाया जा रहा था
MP Budget 2026
MP में कांग्रेस ने उठाया कर्ज को लेकर सवाल, बजट से पहले वित्त मंत्री ने दे दिया जवाब
MP Budget 2026
MP Budget: रोजगार की बहार, 50 हजार सरकारी नौकरियां, लाड़ली बहनों-किसानों की उम्मीद
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोजशाला मामले में सुनवाई आज, मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन,पढ़ें 18 फरवरी की खबरें
rewa news
रीवा में बड़ा एक्शन: 300 से ज्यादा लोगों पर FIR, 3 घंटे तक शहर जाम; जानिए पूरा मामला