सीएम मोहन यादव ने 1.21 लाख छात्रों को भेजे 25-25 हजार रुपए, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस?

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CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश लैपटॉप योजना के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के करीब 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों के खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से 304 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है.
इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 1,21,804 मेधावी विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि भेजी गई है. उन्होंने कार्यक्रम में 75 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का जोरदार अभिनंदन किया और कहा कि इन छात्रों ने मेहनत के दम पर बड़ी छलांग लगाई है.
सीएम का छात्र धीरज ने दिया जवाब
कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने विद्यार्थियों से बातचीत भी की. उन्होंने 97.2 फीसदी अंक हासिल करने वाले धीरज सिंह बुंदेला से पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहते हैं? धीरज ने जवाब दिया कि वह भविष्य में राजनेता बनना चाहते हैं. इस पर सीएम ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए तालियां बजाने के लिए कहा और कहा कि देश के लिए अच्छे राजनेताओं का होना भी जरूरी है.
सीएम मोहन यादव ने की सराहना
सीएम ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के लक्ष्य और उन्हें हासिल करने की वजह के बारे में भी पूछा. उन्होंने कहा कि आज का समय ऐसा है, जब पढ़ाई के साथ बच्चों के सपनों और उनकी सोच को समझना भी जरूरी है. 97.2 फीसदी अंक लाने वाले धीरज का आत्मविश्वास देखकर सीएम ने उनकी जमकर सराहना की.
किन छात्रों के खाते मिले 25 हजार?
एमपी लैपटॉप योजना के तहत 25 हजार रुपए की राशि उन छात्रों के खाते में भेजी गई है. जिन्होंने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की है. इसके साथ, जो छात्र मध्य प्रदेश का रहने वाला है. पहली ही बार में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक हासिल किए हों.
कैसे चेक करें 25000 रुपए का स्टेटस
सीएम मोहन यादव ने लैपटॉप योजना के तहत मेधावी छात्रों के खाते में 25000-25000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं. इसे चेक करने के लिए आपको बस अपना आधार से लिंक वही बैंक खाता चेक करना है, जिसे स्कूल में दिया गया था. डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा. या फिर बैंक जाकर पता कर सकते हैं.
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