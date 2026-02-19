सांप-कुत्ता-बिल्ली काटने पर 4 लाख, सिस्टम की चूक पर सिर्फ 2 लाख? इंदौर दूषित पानी कांड पर विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा

MP Assembly Budget Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इंदौर के भागीरथपुर क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा गरमाया रहा. विपक्ष ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? सरकार की ओर से सदन को बताया गया कि इस घटना में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और पीड़ित परिवारों को 44 लाख मुआवजा भी दिया गया है. लोकल इलाकों में पानी की गुणवत्ता और प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठे, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया और आसंदी के सामने आकर विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की. हालात इतने बिगड़े कि सदन को दो बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष का कहना था कि भागीरथपुर जैसे इलाके में बुनियादी सुविधा पानी की अनदेखी ने लोगों की जान ले ली, जो बेहद गंभीर मामला है.

सीमित चर्चा की अनुमति

वहीं प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 21 दिसंबर से अब तक हुई मौतों, अस्पताल में भर्ती मरीजों और मुआवजे का ब्यौरा मांगा. इस पर पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल ने नियम 55/7 का हवाला देते हुए चर्चा से इनकार किया, क्योंकि मामला न्यायालय में है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी यही तर्क दिया. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने नियमावली देखकर सीमित चर्चा की अनुमति दी, जिससे बहस और तेज हो गई.

मुआवजा बढ़ाने पर विचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है. पोस्टमार्टम और जांच को लेकर उठे सवालों के बीच प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित कलेक्टर को निलंबित किया गया है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है और पीड़ितों के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मुआवजे की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 या 5 लाख तक देने पर भी सरकार विचार करेगी.

जांच के 22 मौतों की पुष्टि

स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 21 से 29 दिसंबर के बीच डायरिया जैसे लक्षणों वाले मरीज अचानक बढ़े और जांच के बाद 22 मौतों की पुष्टि हुई. सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, कुल 44 लाख रुपए दिए जा चुके हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सांप या कुत्ते के काटने पर 4 लाख मिलते हैं, लेकिन सिस्टम की गलती से मौत पर कम मुआवजा दिया गया. मौतों की संख्या 35 से ज्यादा होने का दावा करते हुए कांग्रेस ने फिर हंगामा किया.

