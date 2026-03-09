MP में हड़ताल पर 8 हजार डॉक्टर, मरीज होंगे परेशान, OPD पर सबसे ज्यादा असर

MP Medical College Doctors Strike: लंबित स्टाइपेंड संशोधन की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को सुबह 9 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है. यह डॉक्टर्स मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबित स्टाइपेंड संशोधन के मामले में लगातार विरोध जता रहे हैं. जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी. डॉक्टर्स इस दौरान ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं देंगे.

एमपी में टल सकते हैं ऑपरेशन

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानि जूडा की तरफ से डॉक्टरों ने यह तय कर दिया है कि केवल अतिगंभीर मरीजों को ही ओटी में सेवाएं दी जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ऑपरेशन टल सकते हैं. जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ सकता है. बता दें कि जूनियर डॉक्टरों को अप्रैल 2025 से नया स्टाइपेंड मिलना था. लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है. लंबे समय से स्टाइपेंड पेडिंग होने की वजह से डॉक्टरों ने हड़ताल का रास्ता चुना है. जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वह लगातार इस मामले में सरकार को बताते रहे हैं. लेकिन, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

8000 डॉक्टर्स हड़ताल पर

मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 8 हजार रेजिडेंट डॉक्टर के साथ-साथ सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न भी हड़ताल पर चले गए हैं. यह डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. माना जाए तो 70 प्रतिशत तक काम इन्हीं के भरोसे होता है. इन डॉक्टरों के पास मरीजों के इलाज के साथ-साथ उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी होती है. ऐसे में एमपी के सभी जिलों में फिलहाल डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है. डॉक्टरों का कहना कि सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए.

एमपी में तीन दिन से चल रहा था विरोध

बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स पिछले तीन दिनों से लगातार विरोध जता रहे थे. शुक्रवार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. लेकिन, सोमवार से डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया. फिलहाल डॉक्टर्स काली पट्टी लगाकार काम कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं. उनका कहना है कि 7 जून 2021 के आदेश के मुताबिक सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था. लेकिन, अब तक यह लागू नहीं हुआ है. इसके अलावा उनका अप्रैल 2025 से देय एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है. यही वजह है कि डॉक्टर्स फिलहाल हड़ताल पर चले गए हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में भोपाल से इंदौर तक भीषण गर्मी, मार्च में सूरज के तेवर तीखे, अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!