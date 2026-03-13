19 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री को बड़ी राहत, हत्या और दंगा भड़काने के आरोपों से हुए बरी

Big Decision in Pardhi Murder Case-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में साल 2007 में हुए बहुचर्चित पारदी दंपती हत्याकांड और हिंसा के मामले में शुक्रवार को MP-MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पूर्व पीएचई मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सुखदेव पांसे सहित बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 ग्रामीणों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

क्या था पूरा मामला

यह मामला सितंबर 2007 का है, जब मुलताई तहसील के ग्राम चौथिया में पारधी समुदाय के डेरे में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी. इस हिंसा के दौरान बोंदरु पारधी और उनकी पत्नी का शव एक कुएं में मिला था. इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने तत्कालीन विधायक सुखदेव पांसे, राजा पवार और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और आगजनी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था.

19 साल चली कानूनी लड़ाई

यह मामला 19 साल पुराना है. इस मामले में विधायक सुखदेव पांसे, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित कुल 16 ग्रामीण आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से दो की मृत्यु हो चुकी ह. शुक्रवार को 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एंव विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) स्वंय प्रकाश दुबे ने अपना फैसला सुनाते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सुखदेव पांसे और अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

सत्य की हुई जीत

इस मामले में कोर्ट में सुखदेव पांसे और बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सक्सेना और संजय रावत ने पैरवी की. फैसले के बाद अधिवक्ताओं ने इसे सत्य की जीत बताया है. लंबे समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थीं. इस फैसले के बाद सुखदेव पांसे के समर्थकों ने खुशी जताई है.

