Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2981193
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता! विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हो सकती है घोषणा

MLA Salary Hike: मध्यप्रदेश सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी समिति नवंबर के अंत तक रिपोर्ट देगी. शीतकालीन सत्र में इस पर फैसला हो सकता है. विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों ने वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग की थी.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता!
एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता!

MP MLA Allowances Increase: मध्यप्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर इसे मंजूरी दिला सकती है. समिति ने वेतन-भत्ते में संशोधन को लेकर चर्चा का पहला दौर भी पूरा कर लिया है. माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते तक तैयार हो जाएगी, जिससे दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जा सकेगा.

सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी कर समिति का गठन किया था. इस समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायक अजय विश्नोई और विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं. समिति के सदस्य सचिव संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन होंगे. समिति का उद्देश्य विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें देना है. बताया जा रहा है कि समिति ने अपनी पहली बैठक 28 अक्टूबर को की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों की तुलनात्मक जानकारी मांगी गई थी.

कब सौंपी जाएगी रिपोर्ट ?
पहली बैठक में संसदीय कार्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी राज्यों से विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की जानकारी जुटाए. समिति ने तय किया है कि अगली बैठक 11 नवंबर को होगी, जिसमें सभी राज्यों से मिली तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी. इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद समिति वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी. माना जा रहा है कि समिति 30 नवंबर तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य राज्यों से होगी तुलना
वहीं समिति ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्णय से पहले मध्यप्रदेश की स्थिति का अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा. एमपी में वर्तमान में विधायकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी तुलना अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के साथ की जाएगी. इस अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी जाएगी. सूत्रों के अनुसार, समिति चाहती है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि दिसंबर में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके.

पहले भी उठ चुकी यह मांग
आपको बता दें कि विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग पहली बार नहीं उठी है. पावस सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा सदन में रखा था. इस पर सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी समर्थन जताया था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उस समय सदन में संकेत दिए थे कि सरकार इस पर विचार करेगी. अब कमेटी के गठन के साथ यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और संभावना है कि शीतकालीन सत्र में सरकार वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा विधेयक पेश कर देगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp mla salarySalary Hike

Trending news

mp news
शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत हाई, कफ सिरप कांड में फिर बड़ी कार्रवाई
gwalior crime news
कहीं आप भी तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बात? तो हो जाएं सावधान
MP Scholarship Scheme
52 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करें चेक
dewas news
चप्पलों की माला पहन नगर निगम बैठक में पहुंचीं बीजेपी पार्षद, कह दी ऐसी बात...
mp da hike 2025
एमपी के 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा! 3% डीए बढ़ेगा, 1 नवंबर को हो सकता है ऐलान
Sagar Murder Case
भगवान ऐसी औलाद से बचाए! सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट
mp news
इंदौर में मिलावट कारोबार का भंडाफोड़, 3400 लीटर नकली घी बरामद, एसेंस मिलाकर बनाते थे
mp news
ट्रेन में पर्स हुआ चोरी, मदद नहीं मिली तो महिला ने ट्रेन में तोड़ा शीशा, Video वायरल
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
13761 परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, गैस एजेंसियों को दिशानिर्देश जारी
Kamal Nath
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आ गई है.. पूर्व CM कमलनाथ ने क्यों कही ऐसी बात