एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता! विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हो सकती है घोषणा

MLA Salary Hike: मध्यप्रदेश सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी समिति नवंबर के अंत तक रिपोर्ट देगी. शीतकालीन सत्र में इस पर फैसला हो सकता है. विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों ने वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग की थी.
MP MLA Allowances Increase: मध्यप्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर इसे मंजूरी दिला सकती है. समिति ने वेतन-भत्ते में संशोधन को लेकर चर्चा का पहला दौर भी पूरा कर लिया है. माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते तक तैयार हो जाएगी, जिससे दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जा सकेगा.
सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी कर समिति का गठन किया था. इस समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायक अजय विश्नोई और विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं. समिति के सदस्य सचिव संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन होंगे. समिति का उद्देश्य विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें देना है. बताया जा रहा है कि समिति ने अपनी पहली बैठक 28 अक्टूबर को की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों की तुलनात्मक जानकारी मांगी गई थी.
कब सौंपी जाएगी रिपोर्ट ?
पहली बैठक में संसदीय कार्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी राज्यों से विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की जानकारी जुटाए. समिति ने तय किया है कि अगली बैठक 11 नवंबर को होगी, जिसमें सभी राज्यों से मिली तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी. इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद समिति वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी. माना जा रहा है कि समिति 30 नवंबर तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगी.
अन्य राज्यों से होगी तुलना
वहीं समिति ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्णय से पहले मध्यप्रदेश की स्थिति का अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा. एमपी में वर्तमान में विधायकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी तुलना अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के साथ की जाएगी. इस अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी जाएगी. सूत्रों के अनुसार, समिति चाहती है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि दिसंबर में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके.
पहले भी उठ चुकी यह मांग
आपको बता दें कि विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग पहली बार नहीं उठी है. पावस सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा सदन में रखा था. इस पर सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी समर्थन जताया था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उस समय सदन में संकेत दिए थे कि सरकार इस पर विचार करेगी. अब कमेटी के गठन के साथ यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और संभावना है कि शीतकालीन सत्र में सरकार वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा विधेयक पेश कर देगी.
