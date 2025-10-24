विधायकों को कार लोन पर अब 6% सब्सिडी, जानिए पेट्रोल-डीजल के लिए क्या है नियम; EV कार पर मुख्य फोकस

MLA Car Subsidy: मध्य प्रदेश के विधायकों को अब गाड़ी खरीदने पर 6 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है. दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधायकों को लोन पर गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान विधायकों की मांग थी कि 30 लाख रुपये के लोन पर 6 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए, हालांकि मांग पूरी भी की गई. सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर ही 6 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

ई-व्हीकल पर 6 प्रतिशत सब्सिडी

बैठक में कुल 17 मंत्री मौजूद थे, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े थे. कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल, उदय प्रताप सिंह जैसे कई मंत्रियों के बीच यह निर्णय लिया गया कि अगर मंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का मन बनाते हैं तो उन्हें 30 लाख के लोन पर 6 प्रतिशत सब्सिडी राशि दी जाएगी. वहीं इस सब्सिडी राशि के लिए अलग से प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा.

पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों पर कितनी सब्सिडी

वहीं सामान्य पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों के लिए सब्सिडी राशि थोड़ी अलग है. अगर मंत्री 15 लाख रुपये तक के लोन पर पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ी खरीदते हैं तो इस पर उन्हें 6 प्रतिशत की सब्सिडी राशि दी जाएगी. वहीं 30 लाख के लोन पर पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत ही सब्सिडी पास की जाएगी.

पहले ये थे आंकड़े

पहले 15 लाख के लोन पर 6% सब्सिडी दी जाती थी. अब 30 लाख के लोन पर सिर्फ 2 प्रतिशत ही मान्य है, जबकि मंत्रियों ने इच्छा जताई कि 30 लाख की सामान्य गाड़ियों पर उन्हें 6 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए. हालांकि मुख्यमंत्री यादव ने ई-व्हीकल की खरीदी पर जोर देते हुए सब्सिडी भी बढ़ाई है. अब देखना होगा कि इस फैसले से कौन सी नई तस्वीर सामने निकलकर आती है और मंत्रियों का झुकाव किन गाड़ियों पर ज्यादा रहता है.

