मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी, OBC छात्रों का वजीफा 6 गुना बढ़ा

MP Cabinet Decisions Update: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बैठक हुई. जहां प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. वहीं बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹26,800 करोड़ की स्वीकृति दी है. खासकर शाजापुर के लखुंदर बांध के लिए ₹155 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे 17 गांवों की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के पुराने कार्यों को गति देने के लिए ₹26,311 करोड़ और नई योजनाओं के लिए ₹53,000 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी गई है.

वहीं प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए भी कैबिनेट ने खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दे दी है, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा. अब तक लगभग 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों को ₹25.46 हजार करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है. इसके अलावा, खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब उपार्जन केंद्र सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और शनिवार की छुट्टी नहीं रहेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि बारदाने की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि किसानों को परेशानी न हो.

सरकार ने कई कदम भी उठाए

मंत्री ने बताया कि शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने संवेदनशील कदम उठाए हैं. दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को ₹1,550 से बढ़ाकर सीधे ₹10,000 प्रति माह कर दिया गया है. वहीं, प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों में भीषण गर्मी को देखते हुए ₹80 करोड़ की लागत से बिजली कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था की जाएगी. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को करोड़ों का बजट आवंटित किया गया है, जिससे पीजी सीटों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं में वृद्धि होगी.

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वन्य सरंक्षण में एमपी की छलांग

उन्होंने बताया कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अब नई छलांग लगाने जा रहा है. कूनो के बाद अब बालाघाट के जंगलों में जंगली भैंसों को बसाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है. इसके अलावा, असम से गैंडों के दो जोड़े लाने की भी योजना है ताकि पर्यटन और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे. बैठक में आगामी जनगणना को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें सरकार ने नागरिकों से 'डिजिटल स्व-गणना' के विकल्प को अपनाने की अपील की है. साथ ही, जल संरक्षण के लिए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' को जन-आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया है.

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