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अब 25 नहीं, 60 फीसदी मूंग MSP पर खरीदेगी सरकार, स्लॉट बुकिंग-खरीदी की बढ़ी तारीख, किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला

किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पात्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीदी 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग और मूंग खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है.

Written ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:19 PM IST
अब 25 नहीं, 60 फीसदी मूंग MSP पर खरीदेगी सरकार, स्लॉट बुकिंग-खरीदी की बढ़ी तारीख, किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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