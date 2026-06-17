राज्य चुनें
Neet Exam 2026: मध्य प्रदेश में होने वाली NEET परीक्षा के लिए सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन परीक्षा के दौरान पेपर लीक और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं. मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की और पेपर लीक के मामले में जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के कड़े निर्देश दिए.
पहली बार 38 साइबर कमांडो होंगे तैनात
परीक्षा को लेकर राज्य में पहली बार 38 विशेष साइबर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं. वे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखेंगे. केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के बाद पुलिस विभाग परीक्षा से 72 घंटे पहले हाई अलर्ट पर रहेगा. इस पहल के तहत परीक्षा केंद्रों के पास स्थित होटलों, लॉज और संदिग्ध कोचिंग संस्थानों की गहन जांच की जाएगी.
DGP ने दिए सख्त निर्देश
DGP ने निर्देश दिया है कि सभी SP 20 जून तक परीक्षा केंद्रों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें. परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित रूप से वापस पहुंचने तक पुलिस बल को तैनात रहने के लिए कहा गया है. सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. 20 जून तक सभी पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी चाहिए. होटलों, लॉज, कोचिंग संस्थानों और संबंधित जगहों की जरूरी जांच की जानी चाहिए. परीक्षा से 72 घंटे पहले पुलिस विभाग को अलर्ट कर दिया जाएगा.
283 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
इस वर्ष मध्य प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें सर्वाधिक केंद्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनाए गए हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!