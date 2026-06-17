Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET परीक्षा पर MP पुलिस का कड़ा पहरा, पहली बार 38 साइबर कमांडो होंगे तैनात, हर सोशल साइट पर रहेगी नजर

Bhopal News: मध्य प्रदेश में NEET परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित हो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और खुफिया विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है. DGP कैलाश मकवाना ने पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और पेपर लीक के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:46 AM IST
NEET परीक्षा पर MP पुलिस का कड़ा पहरा, पहली बार 38 साइबर कमांडो होंगे तैनात, हर सोशल साइट पर रहेगी नजर
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET परीक्षा पर MP पुलिस का कड़ा पहरा, पहली बार 38 साइबर कमांडो होंगे तैनात
bhopal news2 min ago
2
cm mohan yadav41 min ago
3
bhopal news45 min ago
4
mp live news1 hr ago
5
NEET UG Re Exam 20262 hrs ago