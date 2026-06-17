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MP में 283 परीक्षा केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा, 19 जून तक लगेंगे जैमर, 20 को ट्रायल रन; CM बोले-लापारवाही की कोई गुंजाइश नहीं

NEET UG Re Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट (UG) परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 केद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परीक्षा का पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Written ByPooja
Published: Jun 17, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:39 AM IST
MP में 283 परीक्षा केंद्रों पर होगी NEET परीक्षा, 19 जून तक लगेंगे जैमर, 20 को ट्रायल रन; CM बोले-लापारवाही की कोई गुंजाइश नहीं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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