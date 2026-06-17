नीट परीक्षा के समन्वयक उच्च शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए. 19 जून तक सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीनें, CCTV कैमरे और जैमर लगाए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन किया जाए. सीएम ने बताया कि राष्ट्रपति 21 जून को जबलपुर के दौरे पर आने वाली हैं. जबलपुर शहर में 24 केंद्रों पर NEET परीक्षा आयोजित की जाएगी. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक का प्रबंधन इस तरह करना चाहिए कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी रुकावट के आसानी से अपने-अपने केंद्रों तक पहुंच सकें.