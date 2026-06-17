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NEET UG Re Exam 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (UG) परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की. समीक्षा करते हुए सीएम मोहन ने अधिकारियों को निर्देश दिए की परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं तय समय से पहले पूरी कर ली जाएं. वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नीट देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, इसलिए इसके आयोजन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
नीट परीक्षा के समन्वयक उच्च शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए. 19 जून तक सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीनें, CCTV कैमरे और जैमर लगाए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन किया जाए. सीएम ने बताया कि राष्ट्रपति 21 जून को जबलपुर के दौरे पर आने वाली हैं. जबलपुर शहर में 24 केंद्रों पर NEET परीक्षा आयोजित की जाएगी. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक का प्रबंधन इस तरह करना चाहिए कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी रुकावट के आसानी से अपने-अपने केंद्रों तक पहुंच सकें.
सीएम के निर्देश
सीएम ने कहा कि NEET परीक्षा वाले दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम भी तय हैं, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन कार्यक्रमों की वजह से उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो ट्रैफिक का इंतजाम अच्छी तरह से किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्र तय समय से पहले केंद्रों पर पहुंच जाएं. अगर किसी उम्मीदवार को केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत होती है, तो प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों या अपनी निजी गाड़ियों से उन्हें पहुंचाने में मदद करनी चाहिए.
इन इन जिलों में आयोजित की जाएगी परीक्षा
नीट (UG) परीक्षा 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगोन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना जिलों में आयोजित की जाएगी.
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