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MP Nigam Mandal: केशव बघेल बने कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम के अध्यक्ष, एमपी निगम मंडलों में नियुक्तियां जारी

MP Nigam Mandal List 2026: मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां लगातार जारी हैं. वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले केशव सिंह बघेल को एमपी के कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है.

Written By  Deepak Dwivedi|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:58 PM IST
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Keshav Singh Baghel News
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Keshav Singh Baghel News: मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्रशासनिक टीम को और मजबूत करने के लिए निगम-मंडलों और आयोगों में नियुक्तियों का दूसरा दौर शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और पुराने नेता केशव सिंह बघेल को एक बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, केशव सिंह बघेल को 'मध्य प्रदेश कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति केवल एक पद नहीं, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा मानी जा रही है.

केशव सिंह बघेल को करीब से जानने वाले लोग उन्हें संगठन का एक समर्पित और जमीनी सिपाही मानते हैं. राजनीति की गलियों में चर्चा है कि उनकी निष्ठा और सालों की मेहनत का पार्टी ने उन्हें यह मीठा फल दिया है. सरकार अब उन चेहरों को आगे ला रही है, जो जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी बन सकें. बघेल की कार्यक्षमता को देखते हुए संगठन ने उन पर भरोसा जताया है, ताकि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर पशुपालक और किसान के दरवाजे तक पहुंचा सकें.
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पशुधन विकास निगम प्रदेश की वह इकाई है, जो सीधे तौर पर हमारे गांवों और किसानों की जेब से जुड़ी है. मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर टिकी है. ऐसे में केशव सिंह बघेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देंगे, जिससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कुक्कुट (मुर्गी) पालन के जरिए गांवों के युवाओं के लिए घर बैठे ही स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

नवाचारों पर होगा फोकस
सरकार का असली मकसद पशुपालकों की आमदनी को दोगुना करना है. बघेल के नेतृत्व में निगम अब नई योजनाओं और नवाचारों पर फोकस करेगा. इस नियुक्ति के बाद प्रदेश के पशुपालकों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी. संगठन के प्रति समर्पण का यह प्रतिफल आने वाले समय में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है.

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