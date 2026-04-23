Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3190185
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू, पूर्व MLA समेत चार बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP Nigam Mandal News: मध्यप्रदेश के निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं. इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में पूर्व विधायकों की नियुक्ति कर दी गई है. सीएम मोहन यादव की मंजूरी के बाद पूर्व विधायक समेत इन नामों का ऐलान कर दिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Nigam Mandal Niyukti Update
MP Nigam Mandal Niyukti Update

MP Nigam Mandal Niyukti Update: मध्यप्रदेश के आयोगों में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों की शुरूआत हो चुकी है. पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को सौंपी गई है. इन नियुक्तियों के साथ दोनों आयोगों में नई नेतृत्व व्यवस्था तैयार हो गई है. माना जा रहा है कि इन फैसलों से सामाजिक वर्गों से जुड़े मामलों की सुनवाई और नीतिगत कामकाज में तेजी आएगी. स्थानीय स्तर पर भी इन नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज है और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.

अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के साथ दो सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इसमें रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार को सदस्य बनाया गया है. कैलाश जाटव पहले विधायक रह चुके हैं और संगठन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिससे उनके अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और वे लंबे समय से सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे हैं.

ST आयोग के अध्यक्ष कौन?
वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग की कमान रामलाल रौतेल को दी गई है. वे इससे पहले 2010 में भी इस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी दूसरी बार उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है. रौतेल दो बार अनूपपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आयोग में सदस्य के तौर पर भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे के नाम शामिल किए गए हैं. उनके अनुभव को देखते हुए जनजातीय मुद्दों पर काम तेज होने की उम्मीद है.
fallback
नियुक्तियों का रास्ता साफ
इसी बीच राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग में भी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक-दो दिनों में दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान किया जा सकता है. भोपाल से जारी इन फैसलों को संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बाद आयोगों की गतिविधियां और प्रभावी होंगी तथा जमीनी स्तर पर मामलों के निपटारे में तेजी आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp nigam mandal niyukti

Trending news

mp nigam mandal niyukti
MP में निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू, पूर्व MLA समेत 4 बड़े चेहरों को मिली कमान
gwalior news
मशहूर होने की चाहत में बना अपराधी, रील बनाते समय चली गोली, पुलिस ने फैजान को दबोचा
sehore news
सावधान! कहीं आप भी तो नहीं ले रही होम लोन, सीहोर का मामला आपके उड़ा देगा होश
Mohan Yadav
सागर में 58.46 करोड़ की लागत के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन
Vidisha News in Hindi
दो विवाहित महिलाओं को हुआ एक-दूसरे से प्यार, एक ने तो पहले ही कर रखी है 3 शादियां
MP Board News
एमपी में 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा की तारीख बढ़ी, जानिए कब-कैसे करें आवेदन
Panna news
भगवान की जमीन का सौदा! पन्ना में मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति की बिक्री रद्द
dhar news hindi
मौत का साया बनकर गांव में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, 2 दिन बाद हुआ रेसक्यू
Indore News Hindi
दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, खुद पर ही उल्टा पर गया दांव
Chhindwara News
अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर