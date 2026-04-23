MP में निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू, पूर्व MLA समेत चार बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP Nigam Mandal Niyukti Update: मध्यप्रदेश के आयोगों में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों की शुरूआत हो चुकी है. पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को सौंपी गई है. इन नियुक्तियों के साथ दोनों आयोगों में नई नेतृत्व व्यवस्था तैयार हो गई है. माना जा रहा है कि इन फैसलों से सामाजिक वर्गों से जुड़े मामलों की सुनवाई और नीतिगत कामकाज में तेजी आएगी. स्थानीय स्तर पर भी इन नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज है और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.

अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के साथ दो सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इसमें रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार को सदस्य बनाया गया है. कैलाश जाटव पहले विधायक रह चुके हैं और संगठन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिससे उनके अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और वे लंबे समय से सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे हैं.

ST आयोग के अध्यक्ष कौन?

वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग की कमान रामलाल रौतेल को दी गई है. वे इससे पहले 2010 में भी इस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी दूसरी बार उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है. रौतेल दो बार अनूपपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आयोग में सदस्य के तौर पर भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे के नाम शामिल किए गए हैं. उनके अनुभव को देखते हुए जनजातीय मुद्दों पर काम तेज होने की उम्मीद है.



नियुक्तियों का रास्ता साफ

इसी बीच राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग में भी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक-दो दिनों में दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान किया जा सकता है. भोपाल से जारी इन फैसलों को संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बाद आयोगों की गतिविधियां और प्रभावी होंगी तथा जमीनी स्तर पर मामलों के निपटारे में तेजी आएगी.

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