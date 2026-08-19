/3 साल का कोर्स, 6 साल का इंतजार... भोपाल में क्यों सड़क पर उतरे MP के नर्सिंग छात्र? जानिए फर्जीवाड़े से लेकर अटकी डिग्रियों की इनसाइड स्टोरी

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तीन साल का डिप्लोमा और चार साल की डिग्री... कागजों पर भले ही नर्सिंग की पढ़ाई का यही गणित हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों छात्र-छात्राओं के लिए यह गणित 6 साल लंबा इंतजार बन चुका है. भोपाल उन युवाओं के नारों से गूंज उठा है और छात्र मुख्यमंत्री आवास के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ बनने का सपना देखा था. परीक्षाएं अटकी हैं, रिजल्ट का पता नहीं, स्कॉलरशिप गायब है और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में डिग्रियों पर ग्रहण लगा हुआ है. आखिर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के इस पूरे खेल में निर्दोष छात्रों का क्या कसूर है?
मध्य प्रदेश के नर्सिंग के छात्र सिलेबस खत्म होने के बाद भी डिग्री न मिलने की लड़ाई लड़ रहे हैं. हजारों नर्सिंग छात्र कॉपी किताब छोड़कर धरने पर बैठे हैं. भोपाल में पिछले करीब 15 दिनों से नर्सिंग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इन छात्रों का कहना है कि 2020 बैच समेत कई सत्रों की परीक्षाएं समय पर नहीं हुईं और जहां परीक्षा हुई, वहां भी कई छात्रों के रिजल्ट जारी नहीं किए गए. यानी छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं, फीस देते हैं, सालों पढ़ाई करते हैं... लेकिन जब डिग्री मिलने का समय आता है तो सिस्टम रोक देता है. छात्रों का आरोप है कि चार साल में पूरी होने वाली डिग्री छह साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही.
संकट की असली जड़: अफसरों-कॉलेजों का फर्जीवाड़ा
मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक दिन के आंदोलन का नतीजा नहीं है, बल्कि यह बीते 3-4 सालों से जारी प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की उपज है. भोपाल में गूंज रहे छात्रों नारों के पीछे दो मुख्य कारण हैं, जिन्होंने हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है.
1. फर्जी और अनसूटेबल कॉलेजों का घोटाला
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश में कागजों पर चल रहे सौ से अधिक नर्सिंग कॉलेजों का पर्दाफाश हुआ. कई कॉलेज ऐसे पाए गए जो केवल एक-दो कमरों, बिना अस्पताल, बिना फैकल्टी और बिना लैब के संचालित हो रहे थे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए. जांच में दर्जनों कॉलेजों को अनसूटेबल और फर्जी पाया गया. हालांकि, जब जांच एजेंसियों और प्रशासन का डंडा चला, तो उसकी पूरी गाज उन कॉलेजों के संचालकों के बजाय वहां मोटी फीस देकर एडमिशन लेने वाले निर्दोष छात्रों पर गिरी.
2. छात्रों का सवाल: सजा हमें क्यों?
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है कि जब मान्यता देने वाले अफसर भ्रष्ट थे और कॉलेज चलाने वाले जालसाज, तो उसकी सजा हम क्यों भुगत रहे हैं? छात्रों का कहना है कि उन्होंने स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी की मान्यता देखकर दाखिला लिया था. जब दाखिले के समय प्रशासन ने हरी झंडी दी थी, तो अब 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद उनके भविष्य को अवैध या अटका हुआ बताकर उनकी परीक्षाएं और डिग्रियां क्यों रोकी जा रही हैं?
किस तरफ जा रहा नर्सिंग छात्रों का भविष्य?
भोपाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्होंने साल 2020 में डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया था और उनका कोर्स 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2026 चल रहा है और जिस तरीके से सरकार इस चीज को चलाना चाह रही है, वो तो 2027 क्या 2028 में भी खत्म न हो. छात्रों का आरोप है कि उन्होंने जो पेपर दिया है, वो सब सरकार डस्टबिन में डाल रही है. छात्रों ने इस साल जनवरी में एग्जाम दिया था और रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं. ये कोई छोटा-मोटा प्रशासनिक विवाद नहीं है. मध्य प्रदेश विधानसभा में 2024 में सरकार की ओर से दिए गए रिकॉर्ड में सामने आया था कि नर्सिंग से जुड़े विवाद और परीक्षाएं रुकने की वजह से 14 हजार से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए थे. 2019-20 और उसके बाद के कई सत्रों की परीक्षाएं और परिणाम कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों में फंस गए थे. यानी मामला सिर्फ एक बैच का नहीं है. इसका असर हजारों छात्रों की पढ़ाई और करियर पर पड़ा है.
छात्र महीनों से डिग्री के इंतजार में हैं और पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. छात्रों का कहना है कि लगता है सरकार ने रणनीति बना ली है कि हम छात्रों की बातें सुननी ही नहीं है. 2020 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया था, अभी भी उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है. छात्रों का कहना है कि हमारा भविष्य किस दौर पर चल रहा है? कितना लेट चल रहा है, सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. छात्रों का कहना है सरकार ने उनकी डिग्रियां कचरे के डब्बे में डाल दी है. सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है. सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही. इस वक्त हमारे हाथों में नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हम लोग यहां बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अब छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे.
छात्रों की 5 प्रमुख मांगें क्या हैं?
1. स्पेशल बेंच की जल्द सुनवाई: नर्सिंग मामले में हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच में लगातार तारीखें टलने से फैसला अटका हुआ है. छात्रों की मांग है कि इस संवेदनशील मामले पर रोजाना या नियमित सुनवाई हो ताकि न्याय प्रक्रिया में तेजी आए और छात्रों के 4 से 6 साल बर्बाद होने से बच सकें.
2. एक साथ और बिना विलंब परीक्षाएं: सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों को हरी झंडी मिली यानी सूटेबल की श्रेणी में रखा गया, उनकी भी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं. छात्रों की मांग है कि योग्य और मानक पूरा करने वाले सभी कॉलेजों के छात्रों की अटकी हुई परीक्षाएं बिना किसी देरी के आयोजित की जाएं, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र आगे बढ़ सके. इसके साथ ही अनसूटेबल कॉलेजों के योग्य छात्रों की भी पेंडिंग परीक्षाएं तुरंत कराई जाएं.
3. दिसंबर 2026 तक डिग्री-रजिस्ट्रेशन: सत्र 2020-21 और 2021-22 के छात्र आज तक दूसरे वर्ष में ही अटके हुए हैं और उनके पास कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. छात्रों की मांग है कि सरकार और मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) एक निश्चित समय-सीमा तय करे और दिसंबर 2026 तक 2020-21 बैच के सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर और अंतिम डिग्री प्रदान की जाए.
4. रुकी हुई स्कॉलरशिप का भुगतान: कई आरक्षित वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को पिछले 3-4 सालों से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है. छात्रों की मांग है कि पढ़ाई और हॉस्टल के भारी खर्च को देखते हुए सरकार रुकी हुई सभी स्कॉलरशिप का तत्काल भुगतान छात्रों के खातों में (DBT के जरिए) करे, ताकि वे आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकें.
5. भ्रष्ट अफसरों और फर्जी कॉलेज संचालकों पर कार्रवाई: फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कई कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई, लेकिन उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. जिन अधिकारियों और कॉलेज मालिकों ने मिलीभगत करके बिना सुविधाओं के मान्यता दी और ली, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जिन छात्रों ने दाखिला लिया था, उन्हें किसी अन्य सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रांसफर कर उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाए.
हेल्थकेयर सिस्टम पर कितना बुरा असर
एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के 5,700 से ज्यादा पद खाली हैं और दूसरी तरफ इस काम के लिए तैयार हो रहे छात्र डिग्री के बिना घर बैठे हैं या प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. सरकारी अस्पतालों में 5,700 से अधिक नर्सिंग पदों का खाली होना एक बड़ा आंकड़ा है. इसके कारण जो स्टाफ पहले से वर्किंग है, उन पर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है. इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक में नर्सों की कमी के कारण मरीजों को समय पर सही देखभाल, दवाएं और इमरजेंसी सेवाएं मिलने में कठिनाई होती है.
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का कहना है कि नर्सिग घोटाले की सजा छात्र भुगत रहे हैं. दोषियों को सजा नहीं मिली, लेकिन जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें सजा मिल रही है. 2020 के स्टूडेंट अब तक नर्सिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए. हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन छात्रों की तत्काल परीक्षा करवाएं और परिणाम जारी किए जाए.
2,935 नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से 2,935 छात्रों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन छात्रों की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं, जिन्हें अनसूटेबल संस्थानों से ट्रांसफर कर सूटेबल कॉलेजों में एडमिशन दिया गया था. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि वैध कॉलेजों में शिफ्ट किए गए इन सभी छात्रों की परीक्षाएं जल्द आयोजित कराई जाएं और उनके परिणाम भी घोषित किए जाएं.
दूसरी ओर, ग्वालियर-चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने टिप्पणी की है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के कॉलेजों में फैकल्टी डुप्लीकेसी (शिक्षकों के दोहरे पंजीकरण) की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले ग्वालियर क्षेत्र के कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी परीक्षा और रिज़ल्ट से संबंधित मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण में ही आवेदन प्रस्तुत करें.
मामले की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के वकील विशाल बघेल ने बताया कि अनसूटेबल कॉलेजों से सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर किए गए लगभग 2,935 छात्रों के आवेदनों को अदालत ने अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा कि इन छात्रों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और परीक्षाएं कराकर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अन्य कॉलेजों से जुड़े मामलों पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी.