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3 साल का कोर्स, 6 साल का इंतजार... भोपाल में क्यों सड़क पर उतरे MP के नर्सिंग छात्र? जानिए फर्जीवाड़े से लेकर अटकी डिग्रियों की इनसाइड स्टोरी

भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंच गया है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने साल 2020 में डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया था और उनका कोर्स 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2026 चल रहा है. अब तक हाथों में नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पास अभी तक डिग्री भी नहीं है.

Written BySumit Rai
Published: Aug 19, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:44 PM IST
3 साल का कोर्स, 6 साल का इंतजार... भोपाल में क्यों सड़क पर उतरे MP के नर्सिंग छात्र? जानिए फर्जीवाड़े से लेकर अटकी डिग्रियों की इनसाइड स्टोरी

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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