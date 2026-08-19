/3 साल का कोर्स, 6 साल का इंतजार... भोपाल में क्यों सड़क पर उतरे MP के नर्सिंग छात्र? जानिए फर्जीवाड़े से लेकर अटकी डिग्रियों की इनसाइड स्टोरी

भोपाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्होंने साल 2020 में डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया था और उनका कोर्स 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2026 चल रहा है और जिस तरीके से सरकार इस चीज को चलाना चाह रही है, वो तो 2027 क्या 2028 में भी खत्म न हो. छात्रों का आरोप है कि उन्होंने जो पेपर दिया है, वो सब सरकार डस्टबिन में डाल रही है. छात्रों ने इस साल जनवरी में एग्जाम दिया था और रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं. ये कोई छोटा-मोटा प्रशासनिक विवाद नहीं है. मध्य प्रदेश विधानसभा में 2024 में सरकार की ओर से दिए गए रिकॉर्ड में सामने आया था कि नर्सिंग से जुड़े विवाद और परीक्षाएं रुकने की वजह से 14 हजार से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए थे. 2019-20 और उसके बाद के कई सत्रों की परीक्षाएं और परिणाम कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों में फंस गए थे. यानी मामला सिर्फ एक बैच का नहीं है. इसका असर हजारों छात्रों की पढ़ाई और करियर पर पड़ा है.