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MP Patwari Transfer Policy 2026: एमपी में पटवारियों के जिला परिवर्तन की नई नीति लागू, अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

MP Patwari Transfer Policy 2026: मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग ने पटवारियों के अंतर्जिला संविलियन के लिए वर्ष 2026 की नई नीति जारी की है. इसके तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. 16 फरवरी 2024 से पहले नियुक्त पटवारी सामान्य रूप से आवेदन कर सकेंगे, जबकि बाद में नियुक्त कर्मचारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में पात्रता मिलेगी.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:39 AM IST
MP Patwari Transfer Policy 2026: एमपी में पटवारियों के जिला परिवर्तन की नई नीति लागू, अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
Image Credit: MP Patwari Transfer Policy 2026

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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