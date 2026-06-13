MP Patwari Transfer Policy 2026: एमपी में पटवारियों के जिला परिवर्तन की नई नीति लागू, अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

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MP Patwar News: मध्यप्रदेश के पटवारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राजस्व विभाग ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्जिला संविलियन यानी जिला बदलने की नई नीति लागू कर दी है. इसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इसके माध्यम से पात्र पटवारी घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. नई व्यवस्था के अनुसार 16 फरवरी 2024 से पहले नियुक्त पटवारी सामान्य तौर पर जिला परिवर्तन के लिए आवेदन कर पाएंगे. वहीं इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही यह सुविधा मिलेगी. विभाग का कहना है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी.
वहीं नई नीति में कुछ विशेष श्रेणियों को राहत दी गई है. यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं, तो जिला परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इसके अलावा विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला पटवारी भी पात्र होंगी. कैंसर, किडनी डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित पटवारियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा. साथ ही समान श्रेणी के दो पटवारी आपसी सहमति से भी संविलियन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे कई कर्मचारियों को अपने परिवार के करीब रहने का मौका मिलेगा.
दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी
राजस्व विभाग ने पात्रता को लेकर कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं. जिन पटवारियों के खिलाफ लोकायुक्त जांच या कोई आपराधिक मामला लंबित है, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे. आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. ऑफलाइन आवेदन या कागजात मान्य नहीं होंगे. प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे. इसके बाद पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर राज्य शासन को भेजी जाएगी, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
15 दिन के भीतर ज्वाइन करने के निर्देश
नीति के मुताबिक, जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, वहां संबंधित वर्ग के रिक्त पद होना जरूरी होगा. आरक्षण नियम और जिला रोस्टर का पालन भी किया जाएगा. स्वीकृति मिलने के बाद पटवारी को 15 दिन के भीतर नए जिले में जॉइन करना होगा. जिले के भीतर पदस्थापना का अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा. विभाग ने साफ किया है कि एक बार जिला आवंटित होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में दोबारा जिला परिवर्तन का मौका नहीं मिलेगा.
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