त्योहारों पर एमपी के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत 55 प्रतिशत तक बढ़ी, जानिए कब से मिलेगा फायदा?

MP Pensioners News: त्योहारों के सीजन में मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों के लिए खुशखबरी आई है. अब पेंशनरों को महंगाई राहत में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी. हालांकि यह वृद्धि जनवरी से नहीं, बल्कि सितंबर की पेंशन से लागू होगी और अक्टूबर में भुगतान नई दर पर होगा. वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव के लिए रखा है.

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशनरों को मार्च 2025 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी. इस दो प्रतिशत के अंतर को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से मिली सहमति के आधार पर स्पष्ट करता है. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय दोनों राज्यों की सहमति से ही लिया जाता है.

अक्टूबर से नई दरें लागू

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 मार्च 2025 को सातवें वेतनमान में तीन और छठवें वेतनमान में सात प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की सहमति दी थी. इसी आधार पर अब पेंशनरों की 53 प्रतिशत महंगाई राहत को दो प्रतिशत बढ़ाकर कर्मचारियों के भत्ते के बराबर किया जाएगा. इस नई दर का लाभ सितंबर की पेंशन से मिलेगा और अक्टूबर से भुगतान नई दर के अनुसार होगा.

एरियर का भुगतान कब?

पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि पुराने नियमों के तहत पेंशनरों को कर्मचारियों के समान लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 32 माह के एरियर का भुगतान अब तक नहीं मिला. एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि पेंशनरों के साथ भेदभाव कर आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है.

