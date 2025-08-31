PG और Phd करने के लिए MP सरकार दे रही 35 लाख, विदेश में होगी पढ़ाई; जाने कैसे
PG और Phd करने के लिए MP सरकार दे रही 35 लाख, विदेश में होगी पढ़ाई; जाने कैसे

MP Scholarships for Students to Study Abroad:  मध्य प्रदेश सरकार, प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चला रही है. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को 35 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाती है. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख19 सितंबर है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:12 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

MP Scholarships for Students to Study Abroad: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहें स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है. मध्य प्रदेश सरकार, प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चला रही है. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को 35 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाती है. इस योजना का लाभ केवल एमपी के स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा. 

क्या है विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
मध्य प्रदेश विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का लाभ एमपी के मूलभूत निवासी को ही दिया जाएगा. इस योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा जो PG या फिर Phd के लिए अप्लाई कर रहे हैं. योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 40 हजार अमेरिकी डॉलर यानी 35 लाख दिया जाएगा. इस स्कॉलरसिप से स्टूडेंट्स विदेशी विश्वविद्यालयों में अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं.

इन लोगों को ही मिलेगा लाभ

  • इस योजना का लाभ उन स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा जिसकी फैमली इनकम 8 लाख रुपए से कम हो. 
  • साथ ही PG आवेदक की अधिकतम उम्र 25 वर्ष हो और Phd आवेदक की अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. 
  • सबसे जरूरी आवेदक के पास पहले से ही विदेशी यूनिवर्सिटी से प्रवेश का प्रस्ताव मिला हो. 
  • आवेदक पहले से ही IELTS, TOEFL जैसे एग्जाम पास किए हो. 
  • इसके साथ ही छात्र को ग्रेजुएशन में कम से कम 60 प्रतिशत मिले होने चाहिए. 

इतने छात्रों को मिलता है लाभ
2018-19 में लागू हुई इस योजना का लाभ अबतक प्रदेश के केवल 24 लोगों को ही मिला है. वहीं प्रत्येक साल केवल 2-3 विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिलता है.  स्कॉलरसिप  हर साल दो बार दी जाती है, एक जनवरी-जून और दूसरी जुलाई-दिसंबर सत्र के लिए. योजना के लिए चयनित छात्रों को केवल 2 साल तक सहायता मिलती है. 

आवेदन करने के लिए छात्र कमिश्नर, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

