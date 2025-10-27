Advertisement
जल्दी करें Apply! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब, बस कुछ दिन बाकी

MP Police Bharti 2025: मध्य प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के कुल 500 पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया जारी है. अप्लाई करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, जिसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:50 AM IST
जल्दी करें Apply! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब, बस कुछ दिन बाकी

MP Police Recruitment 2025: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत कुल 500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इन 500 पदों में सब-इंस्पेक्टर के लिए 472 पद और सूबेदार के लिए 28 पद शामिल हैं. यह राज्य के युवाओं के लिए पुलिस बल में शामिल होने का एक शानदार अवसर है.आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

यह भी पढ़ें: MP में सरकारी भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, MPPSC साल में कराएगा 5 परीक्षाएं, ESB सिर्फ 1

 

3 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो
दरअसल MP पुलिस SI और सूबेदार भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, और कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2025 है. इस तारीख के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा. हालांकि अगर एप्लीकेशन में कोई गलती है तो करेक्शन विंडो 3 नवंबर तक खुली रहेगी.

सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष
भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, कैंडिडेट का 12वीं पास होना और कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है. उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 33 साल है. जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹560 और रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ₹310 है.  सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले अप्लाई कर दें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

