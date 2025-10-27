जल्दी करें Apply! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब, बस कुछ दिन बाकी

MP Police Recruitment 2025: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत कुल 500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इन 500 पदों में सब-इंस्पेक्टर के लिए 472 पद और सूबेदार के लिए 28 पद शामिल हैं. यह राज्य के युवाओं के लिए पुलिस बल में शामिल होने का एक शानदार अवसर है.आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

3 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

दरअसल MP पुलिस SI और सूबेदार भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, और कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2025 है. इस तारीख के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा. हालांकि अगर एप्लीकेशन में कोई गलती है तो करेक्शन विंडो 3 नवंबर तक खुली रहेगी.

सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष

भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, कैंडिडेट का 12वीं पास होना और कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है. उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 33 साल है. जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹560 और रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ₹310 है. सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले अप्लाई कर दें.

