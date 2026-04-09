MP में पुलिस विभाग में बदलाव, ACS की तर्ज पर DG-ADG बने संभाग प्रभारी, यहां बदलाव

MP Police Transfer: एमपी सरकार ने पुलिस विभाग में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं. राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिवों की तर्ज पर अब पुलिस विभाग में भी स्पेशल डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती संभागीय स्तर पर की है. इन अधिकारियों के पास संभागीय स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की जिम्मेदारी होगी. इसमें भोपाल, उज्जैन और जबलपुर संभाग भी शामिल है. इन अधिकारियों के पास संभागों में अधिकारी रेंज स्तर पर पदस्थ आईजी के अलावा भी कानून व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी.

यूसीसी लागू करने की तैयारी

गृह विभाग की तरफ से समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी लागू करने की तैयारियां एमपी में चल रही हैं. ऐसे में प्रदेश के सभी संभागों में डीजी और स्पेशल डीजी के साथ-साथ एडीजी स्तर के आधिकारियों को संभागों का प्रभारी नियुक्त किया गया है. एमपी में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है. ऐसे में सीएम मोहन यादव के निर्देश पर यह तैनाती हुई है.

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किस संभाग में किसकी तैनाती

भोपाल संभाग में वरुण कपूर

इंदौर संभाग में आदर्श कटियार

उज्जैन संभाग में उपेंद्र कुमार जैन

ग्वालियर संभाग में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव

जबलपुर संभाग में पंकज कुमार श्रीवास्तव

रीवा संभाग में अनिल कुमार

चंबल संभाग में जी अखेतो सेमा

नर्मदापुरम संभाग में रवि कुमार गुप्ता

सागर संभाग में अनंत कुमार सिंह

शहडोल संभाग में राजाबाबू सिंह

सीएम मोहन के निर्देश पर होगी समीक्षा

इन अधिकारियों की तैनाती के साथ ही गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है. उसमें कहा गया है कि सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में संभागीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस के कामों की समीक्षा होगी. जिसमें सुपरविजन और मॉनिटरिंग के दायित्व भी सौंपे गए हैं. इन संभागों में पहले से तैनात अधिकारी अपना काम करत रहेंगे. लेकिन इनके पास भी कानून व्यवस्था के समीक्षा की जिम्मेदारी होगी.

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