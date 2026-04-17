MP पुलिस का बड़ा फैसला, अब गिरफ्तारी से पहले लिखित में देने होंगे कारण, मौखिक जानकारी को कोर्ट नहीं मानेगा वैध

MP News-मध्यप्रदेश में अब पुलिस को गिरफ्तारी करते समय ठोस कारण लिखित रूप में बताने होंगे. पुलिस को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी. मध्यप्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
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MP Police Arrest Rule-मध्यप्रदेश में अब पुलिस को गिरफ्तारी के लिए नई गाइडलाइन फॉलो करनी होगी. अब पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के ठोस कारण लिखित रूप में बताने होंगे. गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम को जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे लिखित में जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है. इतना ही नहीं गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं मानी जाएगी. साथ ही पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी के आधार स्थानीय भाषा या ऐसी भाषा में लिखे जाएं, जिसे ठीक से समझा जा सके. अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों एवं संबंधित इकाइयों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है.
आदेश का करना होगा पालन
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इलाइयों को निर्देशित किया गया है. इन दिशा-निर्देशों का पालन कराना होगा, ताकि विधिसम्मत कार्रवाई के साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा की जा सके. बता दें कि यह दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जारी किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. इस अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश दिए.
2 घंटे पहले देनी होगी लिखित सूचना
पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लिखित जानकारी गिरफ्तारी के समय या आरोपी को कोर्ट में पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले उपलब्ध कराई जानी होगी. इसके साथ ही आरोपी को लिखित तौर पर जानकारी देने के दौरान गिरफ्तारी पंचनामा या संबंधित रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज किया जाना भी आवश्यक होगी.
गिरफ्तारी होगी अवैध घोषित
पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है. इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं अभियुक्त को तत्काल रिहाई का अधिकारी भी मिल सकता है.
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