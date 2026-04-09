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MP Police Constable final result 2026: पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट जारी, इस लिंक पर क्लिक कर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

MP Police Constable final result 2026: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है.कैंडिडेट इस लिंक https://esb.mp.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:29 PM IST
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MP Police Constable final result 2026: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. जितने भी कैंडिडेट ने परीक्षा में शामिल हुए थे वे इस लिंक https://esb.mp.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. ये फाइनल रिजल्ट लिखित परीक्षा, PET, PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जैसे सभी चरणों के पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल  का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है. 

ऐसे करें अपनी रिजल्ट चेक

  • रिजल्ट चेक करने के लिए आप https://esb.mp.gov.in इस लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद MP Police Final Result 2025 पर क्लिक करें.
  • अब अपना application number, date of birth डालें.
  • अब submit पर क्लिक करें.
  • अब आपको आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखेगा जिसका pdf डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा लें.

इन्होंने किया टॉप
जानकारी के अनुसार, कुल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके तहत कैंडिडेट की  नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि इस परीक्षा को टॉप किया है जबलपुर के सुनील मीना ने जिन्होंने 169.01 अंक प्राप्त किया है. जबलपुर के अंकित रघुवंशी ने 166.60 अंक पाकर दूसरा स्थान हासिल किया है. वहीं नीमच के दीपक जाट ने 165.95 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया है. रीवा के आदर्श सेन ने 165.15 अंक हासिल किया है और सूरज  मसीह ने 163.63 अंक हासिल कर टॉप 5 में जगह बनाई है. सूरज भोपाल के रहने वाले हैं.

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87-13 के फॉर्मूले पर जारी रिजल्ट
बता दें कि कुल 7,500 पदों पर भर्ती जाएगी जिसके लिए पूरे प्रदेश से 9,78,059 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था. बोर्ड ने 6525 पदों पर अपना फाइनल रिजल्ट घोषित किया है. बाकी पद obc आरक्षण के मामले में अभी होल्ड पर रखे गए हैं.

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MP Police Constable final result 2026

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