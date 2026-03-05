होली तो बीत गई, लेकिन पुलिस वालों ने एक दिन बाद क्यों खेली होली? जानें इसके पीछे की वजह

Police Holi in Bhopal: रंगों का त्योहार होली बीत गया है, लेकिन इसके एक दिन बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. पुलिस लाइन नेहरू नगर में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के परिवार के लोग शामिल हुए और जमकर होली खेली. सुबह 10 बजे जब पुलिस की होली की शुरुआत हुई तब होली के गीतों पर पुलिसकर्मी और अधिकारी जमकर थिरकते नजर आए. कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी. लेकिन, पुलिस के जवानों ने आखिर होली के एक दिन बाद क्यों होली मनाई?

पुलिस के जवानों ने होली के एक दिन बाद क्यों मनाई होली?

दरअसल, पुलिस के जवान होली के दिन सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहते हैं और इसी वजह से पुलिसकर्मी और अधिकारी एक दिन बाद हर साल होली मनाते हैं. इस दौरान पुलिस अधिकारी और जवान एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं. त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था मे लगे रहने की वजह से पुलिसकर्मियों को होली मनाने का मौका नहीं मिलता और इसी वजह से उन्हें दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाने का मौका मिलता है. पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह के दौरान होली के गीतों और पारंपरिक फाग उत्सव के साथ होली का जश्न मनाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली रंगों वाली होली, डीजी ने बरसाया गुलाल

कड़ी ड्यूटी के बाद रंगों से सराबोर हुए पुलिस के जवान

होली के त्योहार पर लगातार कई दिनों तक कड़ी ड्यूटी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी निभाने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने गुरुवार को नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन भोपाल में उत्साह के साथ होली खेली. रंगों के इस आयोजन में मध्य प्रदेश पुलिस के कई अधिकारी पुलिस जवानों के बीच पहुंचे और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही अधिकारियों ने जवानों का उत्साह भी बढ़ाया. लंबे समय तक ड्यूटी निभाने के बाद मिले इस अवसर पर पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह दिखाई दिया.

पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिवार के लोग भी होते हैं शामिल

पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं. बता दें कि त्योहारों के दौरान पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर जनता की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. ऐसे में इस तरह के आयोजन पुलिस परिवार को आपसी भाईचारे और उत्साह से भरने का अवसर देते हैं. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने आमजनों से भाईचार, स्नेह और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है.