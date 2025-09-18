साइबर ठगी रोकने MP पुलिस का बड़ा कदम, 2 घंटे में शिकायत करो, ठगी का पैसा बचाओ
साइबर ठगी रोकने MP पुलिस का बड़ा कदम, 2 घंटे में शिकायत करो, ठगी का पैसा बचाओ

Cyber Fraud: मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब एक और नया प्रयोग शुरू किया है. जहां पुलिस ने पहली बार साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर शुरू किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:25 AM IST
साइबर ठगी रोकने MP पुलिस का बड़ा कदम
साइबर ठगी रोकने MP पुलिस का बड़ा कदम

MP News: मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है, एमपी पुलिस ने पहली बार खुद का 'साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर' शुरू किया है, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के फरियादियों के होल्ड होने वाले खातों से पैसा रिलीज करवाने की दिशा में किया जाएगा. यह प्रक्रिया असर भी दिखा रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में शुरू किए गए साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की मदद से एक महीने के अंदर ही करीब 70 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से रोके गए हैं, जो अहम बात है, क्योंकि साइबर ठगी के लिए ठग लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. 

भोपाल में शुरू हुआ है यह सेंटर 

यह सेंटर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की तर्ज पर स्थापित किया गया है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह केवल मध्य प्रदेश के मामलों पर ही फोकस करता है, राज्य में साइबर ठगी के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. क्योंकि मध्य प्रदेश में साइबर ठगी की शिकायतें बढ़ती जा रही थी, जिस पर कंट्रोल करने के लिए यह सेंटर शुरू किया गया है ताकि मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को रोका जा सके. 

क्या होता है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर?

दरअसल, भोपाल के डिपो चौराहा स्थित साइबर मुख्यालय में शुरु हुआ यह सेंटर साइबर ठगी के मामलों को कम करता है. इस सेंटर में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की गई है, जो साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करती है, सबसे खास बात यह है कि यह टीम केवल उन्हीं मामलों पर काम करती है, जिनमें फरियादी ने ठगी के दो घंटे के भीतर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानि www.cybercrime.gov.in पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं. इन्हीं मामलों में कार्रवाई की जाती है. 

ये भी पढ़ेंः आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान

सेंटर में कैसे होता है काम 

बात अगर सेंटर में होने वाले काम की जाए तो जैसे ही किसी फरियादी की शिकायत पोर्टल पर दर्ज होती है, मप्र साइबर टीम को रियल टाइम में उसकी जानकारी मिल जाती है तो फिर सेंटर की टीम शिकायतकर्ता से सीधा संपर्क करती है, उन्हें एक फॉर्म देती है, जिसे स्थानीय थाने में जमा करवाना होता है. इसके बाद टीम स्थानीय थाना स्टाफ से समन्वय करके कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़वाती है, ताकि रकम को जल्द से जल्द फ्रीज या वापस किया जा सके. टीम 7-8 लेयर तक बैंक खातों की जांच करती है, जिससे पता चलता है कि ठगी की रकम कहां-कहां ट्रांसफर हुई है, और उस ट्रांजेक्शन को रोका जाता है. 

दो घंटे सबसे अहम 

इस प्रक्रिया में पहले दो घंटे को 'गोल्डन ऑवर' माना जाता है, यही वह समय होता है जब ट्रांजेक्शन को रोका जा सकता है, सेंटर की टीम इसी समय को लक्ष्य बनाकर तेजी से कार्रवाई करती है, जिससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. मध्य प्रदेश में हर दिन 1100 से 1200 साइबर ठगी की शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल और हेल्पलाइन पर दर्ज हो रही हैं. ऐसे में यह सेंटर न केवल तत्काल प्रतिक्रिया दे रहा है, बल्कि होल्ड कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है, जो पहले केवल 10 प्रतिशत थी, अब यह 28 प्रतिशत तक पहुंच गई है. सेंटर सिर्फ फरियादियों की ही नहीं, बल्कि उन व्यापारियों की भी मदद कर रहा है, जिनके खाते में ठगी की गई रकम ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे मामलों में खातों को होल्ड कर दिया जाता है और व्यापारी पुलिस की मदद से अपने खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं. 

प्रशिक्षित टीम 

इस सेंटर में तैनात पुलिसकर्मी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं, इन्हें सब-इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों में से इंटरव्यू के जरिए चुना गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे फरियादियों से बेहतर संवाद कर सकें और तकनीकी प्रक्रियाओं को सही तरीके से हैंडल कर सकें. इस प्रक्रिया के आने से मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! क्रिमनल केसों का समाधान के दिए निर्देश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

